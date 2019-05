Meteo lunedì 27 maggio: pioggia diffusa da nord a sud

Nella giornata di lunedì previste condizioni di globale instabilità con piogge e temporali lungo tutto lo Stivale. Le temperature saranno in leggera discesa

Il tempo avverso continua ad impedire all’Italia di godersi una sana primavera. Una nuova perturbazione ha fatto capolino sulla Penisola con tanto di piogge al seguito che hanno mandato ko le chance di weekend all’aperto per gli abitanti del centro-nord. La situazione dovrebbe rimanere uguale con acqua a go go anche nella giornata di domani a causa della nascita di un vortice depressionario nelle zone del Tirreno inferiore.

Secondo le più recenti previsioni le precipitazioni proseguiranno incessanti pure durante la settimana con instabilità in particolare al centro. Per un po’ di buone notizie e dunque per il ritorno del sole dovremo attendere l’avvio di giugno, quando si spera potremo tirare un po’ il fiato dopo una full immersion quasi monsonica.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 27 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con cieli molto nuvolosi in mattinata conditi da piogge e pioggerelle diffuse. Qualche schiarita è invece attesa sul Piemonte. Alla sera ancora piogge diffuse un po’ ovunque. Fitta nuvolosità altrove seppur con tempo nel complesso asciutto sul Piemonte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsti in mattinata cieli perlopiù nuvolosi su tutte le regioni con acqua a catinelle un po’ su tutte le zone. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di meteo instabile con ombrelli aperti su tutte le regioni. Alla sera previste ancora piogge su tutte le aree non fosse per l’asciutto lungo le coste delle Marche e l’Abruzzo.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà in mattinata un clima all’insegna dell’instabilità su tutti i settori con acquazzoni e piogge un po’ ovunque. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di meteo instabile con nuvoloni sparsi e piogge diffuse. Alla sera ancora acqua sulle regioni sia peninsulari, sia insulari.

Sul fronte temperature, le minime saranno stazionarie o in discesa al nord, mentre le massime si attesteranno in leggera salita al centro-sud.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI