Indovinello dei capelli e dei 3 condannati. Sei in grado di risolverlo? Di che colore era il cappello del primo condannato?

L’indovinello è un gioco molto divertente che ti permette, partendo da alcune affermazioni e attraverso il ragionamento, di trovare la soluzione. Per risolvere un indovinello è importante capire i vari significati delle parole. Quindi oggi per tenere allenata la vostra mente abbiamo deciso di proporvi questo indovinello.

“Tre esploratori vengono catturati e condannati a morte avendo però una possibilità di salvarsi. Vengono messi in fila indiana ed a ciascuno viene messo in testa un cappello scelto tra cinque: tre bianchi e due neri. In questo modo l’ultimo della fila vede il cappello che hanno in testa i primi due, quello in mezzo vede solo il cappello di quello che gli sta davanti mentre il primo non vede niente. Viene chiesto all’ultimo della fila di indovinare il colore del proprio cappello, egli risponde ‘non lo so’ e viene giustiziato. Arriva il turno del secondo che, sentendo la risposta del suo compagno, risponde anche lui ‘non lo so’ e viene a sua volta giustiziato. Tocca infine al primo della fila che, sentite le risposte dei compagni, determina con certezza il colore del proprio cappello e si salva. Di che colore era il cappello?”

Prova a rispondere all’indovinello se non ci riesci ti lasciamo le soluzioni a seguire.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Indovinello dei capelli: la soluzione

Sei riuscito a risolvere questo indovinello? Se non ce l’hai fatta vi spieghiamo noi il ragionamento che andava adottato per rispondere correttamente alla domanda.

Allora il terzo può vedere i cappelli del primo e del secondo, ammettendo che entrambi avessero indosso un capello nero, l’ultimo della fila avrebbe detto con certezza bianco. Ma rispondendo non lo so significa incivilmente che gli alti due possono essere cosi:

quello in mezzo bianco e il primo nero

quello in mezzo bianco e il primo bianco

quello in mezzo nero e il primo bianco

Dopo è il turno del secondo esploratore scegliere. Se mettiamo per ipotesi che il primo della fila abbia un cappello nero quello che sta in mezzo direbbe con sicurezza bianco, visto che i cappelli devono essere o diversi o entrambi bianchi (non poteva essere nero, altrimenti il primo avrebbe dato la risposta bianco). Pero lui non lo può sapere con certezza quindi dice non lo so. Tutto ciò fa capire al primo che il suo cappello sarà necessariamente bianco.

Leggi anche >>> L’Enigma di Einstein: solo il 2% delle persone riesce a risolverlo

Leggi anche >>> Test personalità: Quale parte del corpo è più importante per sopravvivere?

Leggi anche >>> Test personalità: Qual è la prima cosa che vedi nell’immagine?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI