Che cosa c’è questa sera in tv? Scopri, grazie al palinsesto televisivo, le proposte che i principali canali in chiaro ti faranno per la prima serata odierna.

Che cosa vuoi vedere questa sera in tv? Preferisci un film, uno show o magari un programma di approfondimento? I canali televisivi in chiaro offrono opportunità a non finire e noi di CheDonna.it te le illustriamo tutte per aiutarti nella scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ballando con le stelle 2019: Osvaldo innamorato? Incontro segreto a Roma

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo completo, tutto ciò che il piccolo schermo ha da offrirti.

Scorri con noi la lista, scegli ciò che più corrisponde ai tuoi gusti e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto sabato 25 maggio

Rai Uno – Ballando con le stelle (Show)

Secondo appuntamento della settimana con Milly Carlucci e i suoi celebri ballerini. Le coppie, formate da un professionista e un personaggio famoso, continuano a sfidarsi al cospetto degli inflessibili giudici.

Rai Due – The Rookie – Stagione 1 Episodio 17 – Modalità crisi (Telefilm)

Un nuovo discutibile capitano giunge a gestire gli agenti ancora scossi dopo la dolorosa perdita che ha travolto il distretto. Intanto una violenta scossa di terremoto mette a soqquadro la città e il distretto avrà nuove emergenze di cui occuparsi.

Rai Tre – La scelta del Re (Film)

Quando il 9 aprile 1940 le truppe tedesche entrano nella città di Oslo, il re norvegese dovrà affrontare una decisione che potrebbe per sempre cambiare il destino dell’intero Paese.