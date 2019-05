Silvia Toffanin chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Silvia Toffanin è una conduttrice di 39 anni. Lei è nata il 26 ottobre 1979 a Marostica, in Veneto, sotto il segno dello Scorpione, è alta 173 centimetri e pesa circa 52 kg. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Linguistico prosegue gli studi laureandosi in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sua mamma è una bidella mentre suo papà operaio, questo fin da quando era piccola la costringe a trascorse molto tempo con i nonni. Durante gli anni della prima giovinezza, però, la conduttrice dovette fare i conti con la gelosia del papà: “I miei genitori lavoravano e io passavo molto tempo coi nonni. Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. Giocavamo spesso a carte, vincevo. I primi amori? Direi nessuno, con mio padre geloso.”

Suo padre non gli permetteva neanche di uscire con gli amici: “Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì.”

Da quando è diventa mamma ha deciso di cambiare casa e allontanarsi da Milano, per far vivere i bimbi in un ambiente più tranquillo: “Ho scelto di vivere lontano dalla città. Volevo dare ai miei figli il mare e un po’ dell’infanzia che ho avuto io”. Non tutti sanno che Silvia è bilingue e ha una sorella minore che si chiama Denise.

Nome: Silvia Toffanin

Età: 39 anni

Data di nascita: 26 ottobre 1979

Luogo di nascita: Marostica – Veneto

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Laurea

Professione: Conduttrice televisiva

Altezza: 173 cm

Peso: 52 kg

Silvia Toffanin: Instagram

Silvia Toffanin non è particolarmente attiva sui social: non ha un profilo attivo ne su Instagram ne su si Twitter. I profili che trovate sul web infatti sono profili falsi o fanpage.

La conduttrice ha un profilo su Facebook, che potete trovare qui, tuttavia non è molto attiva infatti l’ultimo post pubblicato risale a oltre 3 anni fa, nel 2016. Il suo account è seguito da circa 19mila followers.

Silvia Toffanin: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Silvia Toffanin sappiamo che ha una relazione con Piersilvio Berlusconi. I due si sono conosciuti nel 2000 ad una partiti di beneficenza del Milan. La coppia sta insieme dal 2001 ma non sono mai convolati a nozze. Insieme hanno avuto due figli Lorenzo Mattia nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina nata il 10 settembre 2015.

“Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa” Poi aggiunge: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell’Inter.”

Silvia Toffanin: carriera

Silvia Toffanin fin da piccola ha desiderato lavorare come hostess e di poter viaggiare per visitare il mondo tuttavia suo padre era di tutt’altra opinione e glielo negò. La sua carriera inizia nel 1997 con la partecipazione a Miss Italia tuttavia appare per la prima volta in televisione nel 2000 quando diventa una delle letterina di Passaparola insieme a Ilary Blasi, vi rimarrà fino al 2002.

Dal 2002 al 2009 la troviamo su Canale 5 alla conduzione di Nonsolomoda contemporaneamente nel 2003 partecipa al talent show Popstars come inviata.

Dal 2004 al 2006 cura come giornalista di moda una una rubrica per Verissimo, mente dal 2006 ne diventa conduttrice fino a d’oggi. Nel 2015 ha condotto, insieme ad Alvin, il Concerto di Natale su Canale 5.

