Come organizzare un picnic perfetto? Se hai voglia di un pranzo all’aperto con la tua famiglia o con gli amici per questo weekend, non perdere questi consigli.

Finalmente la primavera si è decisa a portarci delle giornate serene e gradevolmente calde, quindi perchè non approfittare per organizzare un bel picnic all’aria aperta per il weekend?

Che sia in famiglia, con gli amici, o per un appuntamento romantico il picnic nel weekend è sempre una buona idea, a patto di conoscere tutti i migliori trucchi per organizzarlo al meglio.

Sicuramente è meglio organizzare un picnic che sia il più ecologico possibile: scegliete la meta in modo tale che la vostra gita fuori porta sia realizzabile con spostamenti in bicicletta o con i mezzi pubblici. Se proprio necessario, organizzatevi in modo tale da spostarvi con meno automobili possibile: in questo modo, anche il tragitto sarà un modo per stare insieme!

Ma quali sono le altre idee e i trucchi infallibili per un picnic indimenticabile e amico dell’ambiente?

Picnic green, una gita fuori porta amica della natura

Partiamo dall’indispensabile cestino da picnic: se non ne avete uno a disposizione, potrete riciclare delle cassette della frutta o delle scatole di cartone. Un’altra idea facile ed economica è quella di riutilizzare zaini e borsono per trasportare tutto ciò di cui avrete bisogno.

Ma come va riempito il cestino da picnic? C’è un ordine ben preciso da rispettare! Mettete sul fondo i cibi che resteranno per ultimi nel vostro menù, come la frutta e i dolci. In cima mettete i primi piatti e gli antipasti, mentre le bibite possono essere sistemate ai lati o meglio ancora in una borsa a parte (molto meglio se termica, per tenere le bevande al fresco).

Un piccolo trucco riguardo alle quantità di cibo da portare con sé per un picnic coi fiocchi: scegliete delle preparazioni da suddividere in monoporzioni, come ad esempio torte salate o focacce, oppure i classici panini. Se volete optare per primi o secondi piatti, preparate dei portapranzo singoli già pronti per ciascun commensale.

Cosa preparare per un picnic all’aperto?

Le idee per il menù di un picnic sono tantissime e dipendono molto dai gusti e dalle preferenze degli invitati. Ottime le torte salate, con ripieno di verdure, formaggi e salumi, da gustare anche fredde e da portare nel cestino già tagliate a fette in comode porzioni.

Potete anche pensare alla classica insalata di riso o di pasta, magari in una versione più originale e sana con farro, orzo o quinoa. Infine, non dimenticate una gustosa macedonia (magari già suddivisa in contenitori monoporzione) e per dolce qualcosa di facile da mangiare senza posate, come una crostata o delle torte soffici e senza crema.

E se decidete di fare una grigliata? Prima di tutto, assicuratevi che l’area prescelta per il vostro picnic con barbecue sia attrezzata allo scopo. Non dimenticate che in molti parchi è vietato accendere fuochi, compresi quelli per cucinare! Oltre alla classica grigliata di carne, aggiungete anche qualche ingrediente per vegani e vegetariani come ortaggi (perfette da grigliare le zucchine, le patate, le melanzane o i funghi), formaggi, crostini di polenta.

Infine, non dimenticate dei sacchetti per raccogliere i rifiuti rispettando le regole della raccolta differenziata e, per un picnic davvero green, scegliete posate, piatti e bicchieri riutilizzabili al posto di quelli usa e getta. Buon divertimento!

