Un consiglio importante per ogni segno zodiacale in base alle loro caratteristiche.

Essere di un segno zodiacale piuttosto che di un altro comporta una serie di differenze non solo caratteriali ma anche del modo di sentire le cose e di vivere le proprie giornate. Tra pianeta principale e quello dell’ascendente, ogni persona subisce una serie di influenze che, mescolandosi alle vicende personali, le esperienze di vita ed altre variabili ne fanno la persona che sono. Per questo motivo le stelle sembrano conoscere alla perfezione ogni segno, al punto da avere un consiglio per tutti. Oggi, quindi, dopo aver visto come ogni segno zodiacale reagisce all’ansia e qual è la dote nascosta di ogni segno dello zodiaco, scopriremo qual’è il consiglio perfetto per ogni segno zodiacale, quello cioè in grado di rendere migliore la sua vita. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il profondo, può essere utile controllare anche il profilo relativo all’ascendente in modo da avere un quadro più preciso e completo.

Oroscopo: un consiglio delle stelle per ogni segno zodiacale

Ariete – Prendi la vita con più calma

In quanto nativa dell’Ariete sei senza dubbio una persona carica di energia al punto da non stare mai ferma. La tua voglia di vivere è quasi contagiosa ma alle volte può essere troppa al punto da diventare dannosa. Agendo sempre di corsa finisci infatti con il non pensare come dovresti a determinate conseguenze che poi si realizzano puntualmente lasciandoti interdetta e contrariata. Il consiglio delle stelle è quindi quello di prendere le cose con più calma, di rilassarti ed imparare ad apprezzare anche i tempi morti, quelli che sei solita sfuggire come la peste. Nel silenzio potrai trovare soluzioni a problemi che ti trascini dietro da tempo, scoprendo che a volte fermarsi non significa perdere tempo ma guadagnare nuove energie e punti di vista alternativi, in grado di migliorare il tuo mondo.

Toro – Datti una mossa

Come ogni persona nata sotto il segno del Toro sei indubbiamente pigra e portata per il riposo costante. Per te, darsi da fare è una cosa che se possibile andrebbe evitata il più possibile. C’è da dire, però, che quando sei motivata riesci a metterti di impegno come e più degli altri, lavorando sodo fino al raggiungimento dell’obiettivo. Ciò avviene perché sai mettere in gioco delle risorse che è un vero peccato lasciare a riposo. Il consiglio che le stelle hanno per te è quindi quello di trovare sempre nuovi stimolo e cose che ti piaccia fare in modo da lasciar perdere la noia per concentrarti in qualcosa di attivo che ti dia emozioni e ti consenta di essere la versione migliore di te, quella con tanta inventiva e sempre pronta a mettercela tutta per raggiungere l’obiettivo che si è prefissa.

Gemelli – Non aver paura di restare da sola

Il tuo segno porta ad una dualità di fondo che spesso può creare problemi. Ciò porta molte native del segno a cercare approvazione dagli altri, facendo amicizia con tutti e cercando di accontentare le persone che hanno intorno. Posto che essere comunicativa è una qualità che ti contraddistingue, il consiglio delle stelle è quello di iniziare a scegliere le persone alle quali affiancarsi, evitando quelle che invece non rientrano nelle tue corde. Certo, questo può portarti a qualche momento di solitudine ma il punto è che dovresti imparare a star bene con te stessa, consapevole di bastarti quel tanto che basta per poter affrontare qualche momento da sola piuttosto che con persone che non ti rispecchiano e che sono così diverse da te da farti sentire, se possibile, ancor più sola. Provarci ti basterà per capire la differenza.

Cancro – Non dare ascolto alle paure

Sensibile ed emotiva come sei, sei spesso in balia di paure a volte estreme e davvero infondate. Ciò avviene soprattutto nei rapporti umani dove il timore di non essere amata o apprezzata e di restare da sola ti rende così in allerta da farti scattare anche quando non esiste il benché minimo segnale. Purtroppo questo tuo modo di fare ti spinge spesso ad aggredire proprio le persone che vorresti tenere vicine e tutto con il rischio di allontanarle anche per sempre. Il consiglio delle stelle? Iniziare a non dare ascolto alle tue paure, dimostrandoti con i fatti che farlo ti sarà solo d’aiuto, spingendoti verso rapporti migliori. Certo, alla fine le tue ansie saranno più forti che mai ma con il tempo (e non ce ne vorrà poi così tanto) ti accorgerai di aver preso la scelta giusta, scoprendoti più rilassata e ricettiva all’amore altrui che è molto più grande di quanto non si pensi.

Leone – Pensa un po’ più agli altri

Da nativa del Leone tendi ad essere un po’ troppo presa da te stessa. Ciò ti porta a perdere di vista gli altri e il mondo che ti circonda e alla lunga questo modo di fare può spingerti ad una sorta di isolamento emotivo in grado di privarti di molti aspetti piacevoli della vita. Imparare a comprendere di più gli altri e aprirsi ai loro bisogni, non ti renderebbe semplicemente una persona migliore ma ti porterebbe ad apprezzare ed accogliere al meglio ciò che di bello ti ha offerto la vita. In più, visto che ti piace essere la migliore in tutto, perché non aggiungere alle tue tante qualità anche l’empatia? Ti renderebbe sicuramente una persona migliore, fornendoti nuovi spunti dei quali far tesoro anche in ambito lavorativo.

Vergine – Rilassati un po’

La verità? Secondo le stelle sei troppo tesa praticamente per ogni ambito della tua vita. Lo sei sul lavoro, nel modo di rapportarti agli altri e persino quando si tratta di organizzare il tuo tempo libero. La voglia di fare le cose sempre al meglio ti porta infatti a vedere con occhio critico anche quelle cose che dovresti osservare con più serenità e questo con il tempo rischia di renderti nervosa al punto da rovinare situazioni che potresti affrontare in modo decisamente più piacevole. Purtroppo mollare la presa per te è davvero una cosa difficile ma a volte basta esercitarsi un po’ per raggiungere lo scopo. Pian piano ti renderai conto di come cambiare modo di vedere le cose sia la soluzione migliore per alleviare lo stress ed avere una percezione della vita più serena. Provare per credere.

