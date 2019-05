Le noci sono un alimento prezioso per il nostro organismo. Ecco cosa succede mangiandone tre al giorno.

Le noci sono un alimento spesso presente nella nostra alimentazione. Appartenenti alla frutta secca vengono impiegate in dolci e preparazioni salate e sono ottime come snack. Ricche di grassi buoni vantano una proprietà benefiche che ne fanno uno spuntino eccellente ed in grado di aiutare l’organismo sotto diversi aspetti.

Sebbene siano molto caloriche (100 grammi apportano circa 680 calorie), le noci se consumate con moderazione sono più che consigliate. Secondo diversi studi un consumo ideale è quello che si aggira intorno alle tre noci da consumare ogni giorno nel modo che si preferisce. Farlo, infatti può migliorare sicuramente lo stato fisico dando anche più energia e buon umore.

Noci: ecco cosa accade al tuo organismo se ne mangi tre al giorno

Mangiare tre noci al giorno è una scelta consapevole e fa bene alla salute. Sempre più studi dimostrano che le noci sono un vero e proprio super cibo, in grado non solo di rendere più piacevoli i pasti nei quali si inseriscono ma anche di apportare dei seri miglioramenti all’organismo. Vediamo quindi quali sono i contributi che si possono avere inserendo tre noci nell’alimentazione quotidiana.

Si ha un effetto anti age grazie alla loro capacità di combattere i radicali liberi

Il livello di zuccheri nel sangue tende a regolarizzarsi

Si avverte meno fame grazie al loro potere saziante

Si perde peso più facilmente

Diminuisce il rischio di ictus

Il cuore è più in forma

Ci si sente più energici

La pressione è più regolare

Il colesterolo cattivo si abbassa

L’organismo si disinfiamma dando una sensazione di benessere generale

Perfette come spuntino, si possono inserire nello yogurt del mattino, nell’insalata o in dolci casalinghi. Sono inoltre buone in aggiunta a primi e secondi piatti e ovviamente mangiate insieme ad altra frutta secca come, ad esempio, i pistacchi. Ciò che conta è non esagerare nel consumo in modo da non aumentare troppo le calorie giornaliere ingerite.

Attenzione: se si è allergici al nichel è bene ricordare che le noci ne contengono molto. Per questo motivo prima di assumerle è meglio chiedere un parere al proprio medico curante, specie se si sta seguendo una dieta specifica.

