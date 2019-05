Meteo sabato 25 maggio: torna il maltempo da nord a sud

Nella giornata di sabato previste condizioni climatiche instabili sull’intera Penisola a causa di un nuovo nucleo perturbato che porterà sul territorio precipitazioni e temporali

Quando mancano pochi giorni alla fine del mese di maggio torna a farsi vedere l’acqua che per un attimo ci aveva regalato una tregua grazie al passaggio dell’anticiclone. Se già questo venerdì in alcune zone del nord si sono avvertite le prime avvisaglie del peggioramento, domani il tempo avverso toccherà altresì le aree del centro e del sud del Paese con piogge qua e là e temporali.

Secondo le più recenti previsioni l’acqua sarà presente pure nella giornata di domenica e in avvio della prossima settimana.

Le previsioni del 25 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con un meteo instabile caratterizzato da piogge e pioviggini diffuse sin dal mattino. Al pomeriggio addirittura di verificheranno degli acquazzoni e dei temporali di natura intensa sia sui rilievi, sia in pianura. Fenomeni sparsi pure alla sera e alla notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso un clima nel complesso stabile con solamente qualche nuvola in mattinata, mentre nelle ore pomeridiane potrebbero arrivare acquazzoni e temporali, in particolare sugli Appennini. Delle piogge potrebbero cadere alla sera prima di un peggioramento, soprattutto sulle coste tirreniche a partire dalla notte. Sulla Toscana piogge e acquazzoni a carattere locale a partire dal pomeriggio di sabato, in particolare nell’entroterra. Clima asciutto altrove. Domenica invece fenomeni estesi un po’ ovunque. Acqua più intensa tra il pomeriggio e la sera specialmente sulle zone interne.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto maltempo sin dal mattino, specialmente sulla Sicilia, ma pure sulla Calabria e la Campania nelle ore pomeridiane. Instabilità in crescita tra la sera e la notte quando arriveranno acquazzoni e temporali, a tratti anche intensi, specialmente sulla Sardegna. Sulla Calabria piogge a carattere locale al sabato sui settori meridionali. Acqua più forte dalla sera. Stessa situazione fino alla sera anche alla domenica.

Le temperature saranno stazionarie o in crescita non fosse per una leggero calo delle massime al nord e sulla Sardegna.

