Francesca De Andrè è al centro delle polemiche ma adesso a parlare di lei ci ha pensato Dori Ghezzi: “Fabrizio non meritava questo”

Protagonista indiscussa di questo Grande Fratello, sia dentro che fuori la Casa, è senza ombra di dubbio Francesca De Andrè. La gieffina con il suo modo di fare e il suo carattere diretto, schietto e a volte anche aggressivo si trova sempre al centro di dinamiche e polemiche.

All’interno della Casa Francesca ha litigato con Gennaro Lillio e Martina Nasoni mentre fuori ha avuto un’accesa lite con Cristiano Malgioglio che durante lo scontro ha tirato in ballo anche Dori Ghezzi. Lei, moglie di Fabrizio De André ha espresso il suo pensiero su quanto sta accadendo.

La donna intervistata dalla rivista ‘Sono’ ha usato parole molto forti: “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati.”

Francesca De André: la diffida del padre

Senza dubbio Dori Ghezzi non è affatto felice della situazione in cui si trova la sua famiglia e del teso rapporto che c’è tra Cristiano e la figlia Francesca De Andrè. Quest’ultima ha anche ricevuto una diffida da parte del padre : “Che schifo, mi permetto di dirlo visto che ha parlato lui. Io rispondo, che schifo. Comoda la vita, lui scrive libri e rilascia dichiarazioni dove scrive quello che vuole e a me cerca di tappare la bocca. Ci si vede in tribunale bello, non c’è problema. Se come dice lui esistesse una famiglia, io da minorenne non sarei stata affidata al Comune di Milano. Dice di amarci? Io non so come la violenza che lui ha usato sempre, si possa definire amore. Non ha mai dimostrato amore ha solo usato violenza e io continuo a dirlo perché legalmente l’ho dimostrato. Purtroppo i lividi addosso non mi sono rimasti.”

Poi aveva aggiunto: “Mio nonno diceva ‘Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori’. Noi siamo i fiori nati dal letame”. Riuscirà mai questa famiglia a ritrovare pace e serenità, speriamo per loro di si.

