Se sei ancora giovane e speri di guadagnare qualche centimetro in più, potrebbe interessarti sapere fino a che età di cresce in altezza e cosa fare per crescere di più.

La crescita in altezza dell’essere umano è il risultato dell’allungamento delle ossa lunghe, che crescono in senso longitudinale assieme alla cartilagine di coniugazione. Quando lo sviluppo termina, la cartilagine si salda e a quel punto non sarà più possibile diventare più alti.

Da un punto di vista scientifico, l’osservazione dello stato delle cartilagini attraverso lo strumento della radiografia consente di capire a che stadio di sviluppo si trova il giovane e di prevedere quale sarà la crescita ulteriore della sua statura.

Ma fino a che età si cresce in altezza? Chi ha superato la pubertà può diventare più alto o deve rassegnarsi? Scopriamolo insieme.

Altezza maschile e femminile: fino a che età si cresce?

La crescita in altezza è regolata da alcuni ormoni che funzionano dall’infanzia fino alla pubertà: l’alterazione di questi ormoni è la causa principale di alcune alterazioni della crescita e, in particolare, del nanismo e del gigantismo.

Al termine della pubertà, la crescita si blocca: per le femmine, l’altezza si assesta definitivamente intorno ai 16/17 anni, mentre i maschi continuano a crescere fino all’età di 18/20 anni circa. Da quel momento in poi, le cartilagini di accrescimento smettono di funzionare e la lunghezza delle ossa non può più aumentare.

A bloccare il processo di crescita sono gli ormoni sessuali, e in particolare nelle ragazze è a causa degli estrogeni. Per questo motivo, le donne che hanno avuto la prima mestruazione (menarca) in età precoce tendono a smettere di crescere in altezza prima delle altre.

Cosa fare per crescere più alti possibile?

Esistono alcuni suggerimenti in materia di alimentazione e di attività fisica che possono aiutare i giovani a raggiungere il massimo sviluppo possibile in termini di altezza: prima di tutto, la crescita è influenzata negativamente dall’obesità e dallo scarso esercizio fisico.

Per questo motivo, è importante inculcare nei nostri figli fin dalla più tenera età la cultura della dieta sana e dello sport: come dimostra anche il cosiddetto Secular Trend (il grafico di andamento secolare della crescita), i bambini che vivono nei Paesi sviluppati raggiungono livelli di altezza maggiori, perchè possono contare su un miglior apporto di nutrienti.

Infine, un piccolo aiuto per aumentare l’altezza può venire dallo stretching: gli esercizi di allungamento muscolare scaricano la colonna vertebrale e aiutano ad ottenere dei piccoli incrementi di altezza, anche se si tratta di un aumento assolutamente transitorio. Ciò nonostante, sono comunque esercizi utili e salutari che vale la pena fare regolarmente.

