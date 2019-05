Il Caso di Pamela e Eliana Michelazzo si è diffuso a macchia d’olio e nonostante il tutto sia ormai stato smentito se ne continua ancora a parlare, infatti ogni giorno vengono alla luce nuove incredibili rivelazioni

Eliana Michelazzo nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Oggi’, qualche giorno fa, ha lanciato una pesante accusa contro un noto giornalista di cui non ha voluto fare il nome: “Fra i suoi colleghi giornalisti c’è chi ha a sua volta un’agenzia. Con la scusa di aiutare le mie ex clienti, me le ha portate via, promettendo loro di farle lavorare in tv, perché fa l’autore, perché è ammanicato con i produttori. Un vero schifo. Poi quella che fa gli impicci sarei io. Qui il più pulito c’ha la rogna”

Questo stralcio preso dall’intervista lo ha ripubblicato solo un’ora fa sul suo profilo Instagram. Al tutto ha aggiunto: “E con questo dico tutto”. L’ex agente di Pamela Prati sembra stia lanciando una frecciatina nell’intento di far scattare una reazione nel diretto interessato, chissà sei lui reagirà a questa provocazione.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Eliana Michelazzo: il marito fantasma Simone Coppi

Nel corso dell’intervista risalente a qualche girono fa Eliana Michelazzo si è scagliata anche contro Pamela Perricciolo, svanita dalla scena da quando la sua collega ha rivelato tutto sul teatrino messo in atto insieme a Pamela Parti.

La showgirl non è stata l’unica vittima di questo teatrino infatti anni prima ci è passata anche Eliana che su suo marito, rivela: “Sono 10 anni che mi considero sposata con un uomo. Un uomo che ho amato follemente. La vede questa fede? Io mi considero la moglie di Simone Coppi. Ho fatto persino sesso con lui, via social. Ho capito ora che non esiste. Pamela Perricciolo mi ha presentato questo ragazzo bellissimo via Facebook, dicendomi che era un suo amico d’infanzia. Mi ha raccontato la sua storia, che negli anni si è via via strutturata, aggiungendo dettagli così verosimili e arricchendosi di componenti familiari con cui interagivo quotidianamente.”

Poi aggiunge: “Era tutto intenso, struggente e così reale che io sono entrata in quella realtà. Ciecamente, senza mai dubitare. Solo quello che ho sentito dire a Manuela Arcuri e Sara Varone mi ha aperto gli occhi, ma ora credo di aver bisogno di uno psichiatra per capire come sia stato possibile. Non posso aver davvero buttato dieci anni della mia vita dietro a un fantasma. Ho persino il suo nome tatuato sul braccio.”

Leggi anche >>> Eliana Michelazzo si sfoga sui social mostrando l’anello di fidanzamento – foto

Leggi anche >>> Pamela Prati a Verissimo: “avrei conosciuto Mark il giorno del matrimonio”

Leggi anche >>> Mark Caltagirone: il web chiede la serie tv a Netflix: ecco la risposta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI