Donne e cibo: i 10 alimenti indispensabili per il benessere

Sempre attente al fisico e a chili di troppo, molte donne vivono in perenne dieta, ma ci sono alcuni alimenti che non dovrebbero mai mancare sulla loro tavola.

Quando si avvicina il momento di andare al mare e si desidera sfoggiare una forma perfetta un po’ di sacrificio bisogna farlo. Mangiare sano ed equilibrato è la regola numero uno, ma esistono dei cibi che al di là delle questioni estetiche, per via dello loro proprietà, dovrebbero essere sempre presenti a casa del gentil sesso.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Donne e cibo: quali alimenti sono indispensabili

Qui vi proponiamo l’elenco dei 10 prodotti, soprattutto verdure, ma pure spezie e bevande che è stato provato apportano benefici in particolare se consumati dalle ragazze, non solo perché facilitano il mantenimento del peso-forma, ma anche perché sono da ausilio per il benessere complessivo della persona.

Le cipolle – Sono anti-infiammatorie ed antibatteriche. Ricche di vitamina B e C, sono preziose in quanto aiutano a tenere lontana la perdita ossea e di conseguenza l’osteoporosi.

Il peperoncino– Fonte di vitamina A, è in grado, grazie alla produzione di calore, di stimolare e attivare il metabolismo. E’ stato inoltre dimostrato che questa spezia riduce l’appetito e l’immagazzinamento dei grassi.

La bietola – Ottima alternativa al cavolo e nettamente scarna di calorie, questa verdura fornisce al corpo i fitoestrogeni, ovvero gli steroidi vegetali che agevolano il mantenimento dell’equilibrio ormonale. E’ altresì ricca di ferro, acido folico, vitamine B, C, E e K, e calcio.

Ti potrebbe interessare anche—->>> La dieta di Matilda: perdi peso con birra e patate fritte

I cavoletti di Buxelles – Il composto chimico rilasciato al momento della cottura da questo piccolo ortaggio, ossia l’isotiocianato di allile, avrebbe la capacità di portare all’autodistruzione le cellule precancerose. Per avere un effetto ancora più protettivo dal tumore, è preferibile evitare di bollirli e consumarli invece arrosto.

Le noci – Questo tipo di frutta secca è un concentrato di proteine, acidi grassi, Omega 3 e fibre. Tra le proprietà che vantano quella di ridurre il colesterolo, aumentare le capacità cerebrali e agevolare il sonno. Inoltre, secondo alcuni esperimenti effettuati sui topi ridurrebbero il rischio di cancro al seno.

L’uvetta – Piena di carboidrati, fibre, vitamina C, ferro e composti fitochimici, aiuta a combattere la carie.

I semi di zucca – Contengono triptofano, un amminoacido in grado si regolare l’umore.

Le visciole – Dotate di antiossidanti, contrastano la perdita di memoria e aiutano a prevenire le malattie cardiache, il diabete e il colesterolo. Il loro succo invece porta dei benefici al sonno.

I mirtilli – Pieni di antiossidanti combattono i radicali liberi, ritardano l’invecchiamento, danno una mano a rallentare la perdita di memoria e il sopraggiungere di patologie cardiovascolari. Inoltre, implementano le capacità motorie e riducono la pressione sanguigna.

Il tè verde – Gli antiossidanti presenti in questa bevanda migliorano la funzione cerebrale, come la concentrazione, accelerano il metabolismo e aiutano a bruciare i grassi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI