Cosa cucinare con la cipolla? 5 ricette facili e gustose – VIDEO

Le ricette con la cipolla sono spesso tradizionali, ma a volte anche originali: scopriamo insieme 5 video tutorial per portare in tavola le cipolle.

La cipolla è un ortaggio molto utilizzato in cucina, grazie al suo gusto inconfondibile e alla sua capacità di aromatizzare qualsiasi piatto.

Ingrediente base del classico soffritto insieme a carota e sedano, la cipolla vanta numerose proprietà benefiche che la rendono una delle piante più coltivate in tutto il mondo.

Oltre all’utilizzo alimentare, la cipolla vanta numerosi utilizzi anche di natura medica e cosmetica: ottimo rimedio contro le punture di insetto se strofinata sulla parte interessata, aiuta anche a combattere tosse, raffreddore e mal di gola soprattutto in combinazione con il miele.

Le cipolle possono essere portate in tavola in tantissimi modi diversi, sia crude che cotte, e sono ottime in tutte le loro varietà: la cipolla dorata, quella bianca e quella rossa. In questo articolo abbiamo raccolto 5 video ricette a base di cipolla da assaggiare assolutamente!

Ricette con la cipolla: 5 video tutorial da provare

POLLO GLASSATO ALLA BIRRA CON CIPOLLE

Un secondo piatto dal sapore davvero unico per una ricetta originale, da preparare anche per una cena tra amici o un pranzo in famiglia. Ottimo da servire con un contorno di classiche patate al rosmarino croccanti.

CALZONE DI CIPOLLE

Il calzone (o pizza) di cipolle è una specialità tipica della cucina tradizionale pugliese, con una consistenza friabile all’esterno e un ripieno sorprendentemente morbido e saporito. Una ricetta che conquista al primo assaggio!

CIPOLLE FRITTE CROCCANTI

La cipolla fritta croccante è una vera specialità molto diffusa all’estero, ottima come snack o per condire panini e sandwich, ma non solo! Si prepara facilmente, avendo l’accortezza di tagliare la cipolla a fettine sottilissime.

ONION RINGS

Gli anelli di cipolla croccanti sono una prelibatezza di oltreoceano sempre più diffusa anche dalle nostre parti: facili e veloci da preparare, faranno la gioia di grandi e piccini e sono un finger food sfizioso e saporito.

CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CARAMELLATA

Le tipiche cipolle rosse di Tropea sono ancora più gustose in questa versione caramellata: si possono preparare sia con lo zucchero che con il miele, assieme ad altri ingredienti semplici ed economici come aceto, spezie, olio di oliva e sale.

