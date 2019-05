Anche quest’anno il festival del cinema si è trasformato in una vera passerella che lascia a bocca aperta.. Ecco i trend di stile di Cannes 2019 da scoprire

Come vuole la consuetudine, anche quest’anno il Festival cinematografico di Cannes non si smentisce: una passerella gettonatissima per i film in gara ma anche per le star più influenti, che non perdono occasione per restare al passo con la moda.

L’evento è iniziato il 14 maggio e terminerà tra due giorni, il 25: si può dire quindi che siamo quasi alla fine, e che il tappeto rosso ha ormai visti camminare molti dei personaggi attesi per questa edizione.

A far parlare di sè sono soprattutto le donne, attrici e non, che hanno deciso di presenziare al Festival. Da Marion Cotillard a Chiara Ferragni, tutte sono a passo con i tempi e hanno scelto di far tornare in voga un capo sempre apprezzatissimo: il crop-top.

I trend e i capi senza tempo di Cannes 2019: scopri quali sono

Il crop-top quindi, sembra essere il vero e proprio re della moda di questa edizione 2019: ancor meglio se abbinato con una gonna, sia in versione ampia sia stretta con spacco laterale.

Eppure non è la prima volta che su un red carpet si mostra la pancia: a farlo per la prima volta, nel 2001, era stata Heidi Klum, che aveva creato una vera e propria tendenza. Quattordici anni dopo a riproporlo proprio a Cannes è stata Kendall Jenner.

Nel corso degli anni anche altre star non sono state da meno: Rihanna è un’affezionatissima del capo, che lo ha abbinato sia con gonne lunghe monocolore che con gonne molto ampie e sfarzose, quasi da cerimonia.

Infine, sulla cresta dell’onda troviamo anche Taylor Swift e Gwyneth Paltrow, che in diverse occasioni hanno scelto dei crop top molto stretti, valorizzati da gonne trasparenti o con spacchi centrali mozzafiato.

Da Grazia.it

