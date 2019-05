Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo consultando il palinsesto per la prima serata di ogg, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporci.

Come procede la settimana? Un piccolo pit stop per ricaricare le batterie potrebbe tornare utile. CheDonna.it ti suggerisce a tal proposito una rilassante serata tra divano e tv, un modo divertente e interessante per trascorrere la serata in tranquillità ma con tanti spunti stimolanti.

Quali opportunità ti darà allora il piccolo schermo questa sera? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Di seguito ecco il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi tra cui potrete fare la vostra scelta.

Quale opzione farà più al vostro caso? Qualunque essa sia… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 23 maggio

Rai Uno – Il Commissario Montalbano – La piramide di fango (Fiction)

Un uomo ritrovato morto in un cantiere. Chi gli ha sparato lo ha colto in piena notte: la vittima ha cercato di fuggire ma la ferita non gli ha dato scampo. Montalbano riesce a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, contabile della stessa impresa edile di quel cantiere dove è morto.

Rai Due – Passengers (Film)

Un viaggio verso un Pianeta in cui iniziare una nuova vita diventa per due dei passeggeri un’incredibile avventura, fulcro della vita stessa. Jim e Aurora si svegliano infatti anzitempo e tra loro nasce un sentimento che dovrà far fronte però a varie avversità, tra cui un guasto che minaccia l’esistenza di tutti coloro cheti trovano a bordo della navicella.

Rai Tre – Fai bei sogni (Film)

Il regista piacentino, Bellocchio, dirige il film tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Gramellini, una storia in cui le varie età della vita si avvicendano in una continua ricerca della pacificazione interiore, dove il protagonista vive passioni ed emozioni senza sosta.