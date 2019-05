Scopri se si sta innamorando di te in base al suo segno zodiacale. Il parere delle stelle.

Quando ci si frequenta con qualcuno, una delle cose più difficili da capire è se dall’altra parte ci sono dei sentimenti in procinto di sbocciare. Spesso, infatti, i modi di mostrare ciò che si prova variano da persona a persona rendendo davvero difficile (se non impossibile) farsi un’idea a riguardo. Quando ci si trova coinvolti, poi, capire è ancora più difficile. Per fortuna, le stelle influiscono anche su questo aspetto dell’essere umano così, dopo aver visto come ogni segno zodiacale reagisce all’ansia e quali sono i motivi per cui ogni segno decide di porre fine ad una relazione, oggi proveremo a scoprire quali sono i segnali che indicano che la persona che ci interessa si sta innamorando di noi. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è come sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente della persona coinvolta, al fine di avere più possibilità di cogliere i vari segnali.

Oroscopo: questi sono i segnali che un segno zodiacale si sta innamorando di te

Ariete – Dandoti tante attenzioni

La persona che ti interessa è del segno dell’Ariete? Si tratta sicuramente di qualcuno munito di tanta energia e voglia di fare e non privo di una certa fiducia nelle proprie possibilità. Se gli piaci, probabilmente ti ha già fatto capire qualcosa, avvicinandosi come amico ed iniziando a rivolgerti le sue attenzioni. I nativi del segno, infatti, tendono a ricoprire di sguardi e gesti gentili le persone che gli piacciono, osservandole e cercando di capirle meglio. Se hai notato un avvicinamento in tal senso, quindi, con molta probabilità, anche se non te l’ha ancora detto, lui si sta innamorando di te.

Toro – Creando dei momenti speciali

Se lui è del Toro è certamente una persona difficile da capire perché i sentimenti finiscono sempre con il confonderlo. Nonostante tutto è quasi sicuramente un gran romanticone e questo lo spingerà a cercare di vivere insieme a te dei momenti piacevoli. Costruire dei bei ricordi è una delle cose che gli riesce meglio e che ama fare quando si sente coinvolto. D’altro canto è una persona che odia il solo pensiero di poter soffrire e questo può portarlo a farsi più distante nel momento stesso in cui capisce di provare veramente qualcosa. Niente paura, però, se anche a te piace, ciò che dovrai fare è dimostrargli che può fidarsi di te. Una volta guadagnata la sua fiducia le paure che ha verranno meno e sarà pronto a farti entrare nel suo mondo.

Gemelli – Semplicemente dimostrandolo

Se il tuo lui è del segno dei Gemelli, allora capire i suoi sentimenti non sarà poi così difficile. I nativi del segno, infatti, sono per lo più persone dirette, che amano i sentimenti e che quando provano qualcosa cercano di comunicarlo in tutti i modi possibili. A partire dagli guardi per concludere con gesti a volte anche eclatanti, saprà sicuramente farti sentire amata ancor prima che tu te ne renda conto. D’altro canto deve avere almeno un imput da parte tua perché se teme un rifiuto potrebbe decidere di tirarsi indietro o vivere male la cosa al punto da cambiare atteggiamento, facendosi più chiuso. Questo dipende dal suo modo di essere e dalle esperienze passate ma è un dato di fatto che non va sottovalutato.

Cancro – Mostrandosi affettuoso ma confuso

Un uomo del Cancro ha quasi sempre un rapporto difficile con i sentimenti. Se da un lato ama provarli, dall’altro li teme più di ogni altra cosa e quando scopre di essere sul punto di innamorarsi di qualcuno si fa prendere dall’ansia diventando incerto su tutto. Se il tuo lui passa da momenti di tenerezza ad altri in cui sembra non sapere neppure lui cosa fare, allora è molto probabile che stia nutrendo dei sentimenti sempre più forti per te. Questo può spingerlo a studiarti da lontano al fine di capire se sei la persona giusta, se anche tu potresti ricambiarlo e se una storia insieme è la cosa giusta alla quale pensare. Il lato positivo è che quando si deciderà non esiterà a dirtelo e sarà finalmente pronto a ricoprirti di attenzioni e di amore.

Leone – Facendosi più presente

Quello del Leone è uno dei segni più egocentrici dello zodiaco. Per questo motivo quando nasce un sentimento d’amore i nativi del segno tendono a vedere la persona che gli piace come parte integrante della loro vita e questo anche se non hanno ancora avuto modo di dichiararsi. Se il tuo lui si mostra improvvisamente attento e interessato a quello che fai, al punto da darti consigli e pareri anche se non richiesti, allora è chiaro che ti considera già come se fossi la sua compagna per la vita. Ovviamente, farà molta attenzione ad esporsi ma basta lanciargli qualche segnale per fargli capire di avere il via libera e renderlo più pronto che mai a farsi avanti in via ufficiale.

Vergine – Mostrandosi più timido del solito

Quando sente di essere sul punto di innamorarsi l’uomo della Vergine tende a chiudersi in se stesso poiché teorizzato dai sentimenti come da tutto ciò su cui non ha il controllo. Se fino a ieri si comportava normalmente e all’improvviso ha iniziato a lanciare messaggi confusi, apparendo quasi timido quanto restate da soli, beh, questo è un segno che molto probabilmente si è reso conto di provare qualcosa. Si tratta di una persona con la quale occorre avere molta pazienza perché del tutto incapace di esprimere i propri sentimenti che cercherà di nascondere o sopprimere al fine di non sentirsene sopraffatto. Con le giuste maniere, però, è possibile fargli accettare pian piano le cose e mostrandogli interesse si può arrivare addirittura ad estorcergli qualche gesto o parla d’amore. La parola d’ordine, però, è pazienza. Da non dimenticare.

