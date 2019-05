L’olio di Iperico, rappresenta un potentissimo rimedio naturale per la pelle, un elisir di salute e giovinezza alla portata di tutti.

L’olio di Iperico o olio di San Giovanni, rappresenta da sempre uno dei più importanti rimedi naturali per la pelle, ma forse ancora troppo sconosciuto. Un vero e proprio elisir alleato della bellezza e della salute, assicura un’azione anti età e riparatrice senza pari. Si trova facilmente in erboristeria e con il suo caratteristico colore rosso, è fondamentale nella risoluzione di problematiche come ustioni, cicatrici ma anche per combattere rughe e inestetismi cutanei.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Aceto di mele: rimedi di bellezza

L‘olio di Iperico, applicato sulla pelle quotidianamente, assicura un eccezionale trattamento di bellezza, sia per le pelli mature ma anche per quelle molto giovani e acneiche.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Olio di Iperico, eccezionale trattamento di bellezza per la pelle

Se cercate un portentoso e valido aiuto per la bellezza e la salute della pelle, confidate nelle proprietà dell’olio di Iperico o di San Giovanni. Questo oleolito ricavato dalla pianta dell’Iperico è circondato da molte leggende riguardanti il giorno di San Giovanni, il 24 giugno in cui la pianta viene raccolta. La raccolta durante il solstizio d’estate, conferisce a questa pianta e al derivato olio, tutte le proprietà del sole e costituisce un potente elisir di salute e bellezza per la pelle del viso e del corpo. L’olio di Iperico infatti è l’unico tra gli oleoliti a subire il procedimento della macerazione alla luce del sole e non al buio.

Per quanto riguarda la salute della pelle, l’olio di Iperico rappresenta un rimedio assolutamente unico per le ustioni. Applicato sulle lesioni infatti è in grado in primo luogo di eliminare completamente il dolore e favorisce la guarigione e la cicatrizzazione della pelle e delle lesioni anche più gravi, impedisce infatti la necrosi dei tessuti.

Le sue proprietà emollienti e cicatrizzanti per la pelle sono conosciute sin dall’antichità e la potente azione stimolante della rigenerazione cellulare ne fa uno dei rimedi naturali più validi in caso di eritemi solari, cicatrici importanti, ustioni, dermatiti, psoriasi e secchezza della pelle del viso e del corpo.

Previene l’invecchiamento cutaneo e agisce su smagliature, cicatrici da acne e rughe. Applicato ogni giorno, magari alla sera, con un massaggio sulla pelle umida, in modo da veicolare le particelle di olio nell’epidermide, assicura un’azione idratante, emolliente e anti age molto potente. Lo si può aggiungere anche nella crema da notte, miscelandone qualche goccia ad una noce di crema sul palmo della mano.

L’olio di iperico, rappresenta anche un validissimo aiuto in caso di dermatiti, anche in quelle dei bambini, come le dermatiti da pannolino.

->>>GUARDA ANCHE:

Fatti bella con miele e bicarbonato

Fatti più bella con l’albicocca

Rendi più bella la pelle con l’anguria

Struccanti per viso e occhi: i migliori sul mercato

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI