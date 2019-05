Meteo venerdì 24 maggio: nuvoloni minacciosi al nord

Nella giornata di venerdì attese condizioni climatiche all’insegna dell’instabilità sulle regioni del nord. Situazione nettamente più primaverile al centro e al sud con cieli tersi e temperature in salita.

Dopo la breve pausa di sole da nord a su, torna il meteo ballerino sull’Italia. Se questo giovedì abbiamo avuto una complessiva stabilità in mattinata, nel corso del pomeriggio potranno verificarsi dei temporali nelle zone del centro-nord, domani ancora cieli sereni sulle regioni centro-meridionali, mentre al settentrione si presenterà una nuova perturbazione con conseguenti piogge diffuse.

Secondo le recenti previsioni nel weekend il pomeriggio sarà disturbato da una certa nuvolosità. Domenica invece è attesa la pioggia e rovesci a carattere locale. L’acqua continuerà pure in avvio della prossima settimana.

Le previsioni del 24 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con un globale peggioramento. Gli ombrelli dovranno infatti essere tenuti a portata di mano in Piemonte, in Lombardia e in Emilia al mattino con temporali qua e là al pomeriggio, di natura più intensa sulle Alpi. Diversamente clima asciutto sulla Liguria e lungo le coste adriatiche. Probabili fenomeni verso la sera ma di carattere debole o moderato.

Il cielo al centro

Chi si trova al centro dello Stivale potrà beneficiare di un clima sereno con sole diffuso al mattino un po’ ovunque non fosse che per qualche nuvola di passaggio e temporali al pomeriggio sui settori interni. Secco invece lungo le coste. Sulla Toscana cieli nel complesso poco nuvolosi in mattinata con piogge a carattere locale nelle ore pomeridiane sulle aree interne. Clima stabile sulla costa. Miglioramento alla sera con clima asciutto.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto bel tempo con cieli tersi o poco nuvolosi sin dalle ore mattutine e durante il pomeriggio. Potrebbero tuttavia verificarsi degli acquazzoni o dei temporali al pomeriggio sull’Appennino. Sulla Calabria condizioni di complessiva stabilità per tutto il giorno con schiarite ampi alternate a qualche nuvola sparsa un po’ ovunque. Cieli nel complesso sereni o poco nuvolosi pure verso sera.

Le temperature saranno in salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

