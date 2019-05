Questi segni zodiacali sono i più furbi e seducenti dello zodiaco.

Non tutte le persone hanno abilità basilari di flirt e, come tutti sappiamo, è un’arte che richiede una certa abilità. Ma secondo l’astrologia, ci sono segni dello zodiaco che possono essere molto cattivi e sono anche i migliori quando si tratta del gioco della seduzione. Ecco quali sono.

I 3 segni dello zodiaco più abili nella seduzione

Gemelli

I nativi dei Gemelli controllano perfettamente i loro corpi. Possono mostrare il loro fascino con abilità e senza sforzo. Oltre a tutto il resto, non trascurano il potere delle parole: possono sedurre con storie avvincenti e distruggere i loro avversari in amore con astuzia.

Due dei tratti più forti che troverai in un Gemelli sono la loro incoerenza e indecisione. Queste caratteristiche sono più evidenti negli uomini che nelle donne. Questa incoerenza e indecisione può essere un fattore che amplifica il fascino di un Gemelli, ma può anche giocare contro di lui.

I gemelli sono persone che eccellono nel flirtare. Flirtando, useranno tutta la loro intelligenza e il loro potere di seduzione per aprire le porte dei loro interlocutori. La caccia è la parte più entusiasmante per loro, quindi saranno spesso stuzzicanti con le persone per tenerle in guardia con evidenti segni di flirt.

Leone

La giocosità del leone è un’arma micidiale. Si rivolge a una persona ma allo stesso tempo attrae un vasto pubblico in modo che la sua preda si renda conto di quanto sia acclamato. Può usare umorismo e battute per sedurre la persona che desidera.

A questo segno piace flirtare e quando ama qualcosa, in genere è molto bravo a farlo. I nativi del Leone sono generalmente belli, ti adescano con intense conversazioni e ti faranno cadere sotto il loro incantesimo in pochissimo tempo, e non ti stancherai facilmente della loro compagnia.

L’incomparabile bellezza di questo segno gli dà una grande sicurezza in se stesso. È anche uno dei segni più fiduciosi e sensuali dello zodiaco. Il suo unico inconveniente è la sua capacità di essere egocentrico, un tratto che può giocare contro di lui durante un flirt.

Scorpione

I nativi dello Scorpione hanno una natura appassionata, quindi, il loro stile flirt è più focalizzato sulla percezione fisica che sulla percezione intellettuale. I loro movimenti sono incredibilmente aggraziati. Sembra che conoscano tutti i posti del tuo corpo dove è meglio toccarti. Accarezzando dolcemente con un leggero tocco della mano, nessuno può resistere a un simile gioco.

Questo segno zodiacale è il maestro del flirt. La seduzione è un’arte nello Scorpione e molte persone trovano troppo difficile resistere alla sua intensità, sessualità e mistero. Quando questo segno zodiacale è di umore sessuale, lo sentirai sicuramente nell’aria.

Nonostante la cattiva reputazione del segno dello Scorpione, è un segno buono quando è innamorato. Non puoi avere una storia d’amore appassionata senza flirtare, quindi non sorprende che questo segno sia tra i primi tre. Uno Scorpione attirerà sempre naturalmente l’attenzione e la donna Scorpione è una delle donne più impressionanti dello zodiaco. Questa emozione esacerbata crea una corrente tra lei e il suo amante. Questo è il tipo di connessione che trovi solo una o due volte nella vita. Non c’è dubbio che scintille e lampi vengano dal flirtare. La donna Scorpione ha un fascino eccezionale con un gioco molto sensuale.

Se sei abbastanza fortunato da attirare l’attenzione di uno Scorpione, perderai rapidamente controllo. È terribilmente facile diventare ossessionato da lui. Quando ti vede di persona, sa esattamente cosa dire, ma non ti dà mai abbastanza, vorresti sempre di più con questo esperto di flirt.

