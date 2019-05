Che cosa vedere questa sera in tv? Te lo dice CheDonna.it e il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco dei programmi che ci proporranno i principali canali in chiaro.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 22 maggio

Rai Uno – Duisburg, linea di sangue (Film)

E’ il Ferragosto 2007 quando sei giovani calabresi vengono trucidati da una coppia di killer all’uscita da un ristorante di Duisburg in Germania. Per indagare la polizia tedesca chiede aiuto alle autorità italiane e così viene inviato, da Reggio Calabria, il commissario Battaglia. Sarà lui ad affiancare l’agente Block nelle indagini, dando il via alla sfida più grande: affrontare i rispettivi pregiudizi per indagare su un fatto di sangue che nasconde intrecci criminali molto più grandi di quel che si poteva immaginare.

Rai Due – Shall we dance (Film)

John Clark, avvocato di successo con una splendida famiglia, decide di iscriversi di nascosto a un corso di ballo tenuto da una misteriosa e affascinante donna.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Persone scomparse e misteri ancora insoluti sono al centro della storica trasmissione di servizio pubblico basata su ricostruzioni filmate e la possibilità di improvvise telefonate in diretta.