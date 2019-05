Pamela Prati ha deciso di prendere le distanze da Eliana Michelazza e ha abbandonato l’agenzia Aicos.

Ieri, attraverso un comunicato stampa, l’avvocato di Pamela Prati, ha reso nota l’interruzione di rapporti tra Pamela e l’agenzia Aicos di Eliana Michelazzo.

I rapporti tra la Prati e la Michelazzo così come con Donna Pamela si sono deteriorati a causa del caos mediatico suscitato dal presunto e mai realizzato matrimonio con Mark Caltagirone.

Dopo l’annuncio della registrazione in cui la Michelazzo svelerà che Caltagirone non esiste, la Prati ha deciso quindi di chiudere i rapporti, scostando la propria immagine da quella dell’agenzia.

