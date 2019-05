Scopri quanto sei puntuale in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi ha dei modi di vivere le situazioni che variano da persona a persona e che dipendono in parte dal carattere e dalle esperienze vissute e in parte dall’influenza che i segni zodiacali hanno su di noi. Tra i modi di essere, rientra ad esempio la puntualità tanto che se da un lato ci sono persone che sono quasi ossessionate dalla puntualità, dall’altro ce ne sono altre che, invece, vivono la cosa con estrema rilassatezza, tanto da arrivare sempre in ritardo. Visto che la puntualità incide in modo particolare sulle nostre vite, oggi dopo aver visto come ogni segno zodiacale gestisce l’ansia e quali sono i pregi e i difetti che ognuno di noi ha sul lavoro, scopriremo se i vari segni dello zodiaco sono puntuali o ritardatari.

Oroscopo: quanto sono puntuali i vari segni zodiacali

Ariete – Puntuali

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone sempre in movimento e che della vita amano godersi ogni attimo. Per questo motivo tendono ad essere sempre puntuali, anche quando non si impegnano più di tanto per esserlo. Semplicemente, fanno ogni cosa in orario e senza attardarsi troppo e ciò fa si che riescano ad arrivare quasi sempre in orario ai vari appuntamenti, risultando tra i segni più puntuali dello zodiaco.

Toro – In base alle situazioni

I nativi del toro sanno come muoversi per essere puntuali ma non sempre lo fanno. Se hanno un impegno al quale tengono in modo particolare, faranno di tutto per essere puntuali. In caso contrario non si affanneranno pur cercando di non tardare troppo. In genere hanno dei ritardi di pochi minuti ma se anche dovessero essere più grandi non sono soliti allarmarsi, prendendo le cose un po’ come vengono.

Gemelli: A giorni alterni

I nati sotto il segno dei Gemelli vivono alla giornata e tendono a farsi condizionare molto dallo stato d’animo in cui si trovano. Così, se sono di buon umore riescono ad essere puntuali arrivando persino in anticipo. In caso contrario possono portare ritardi anche preoccupanti. Di sicuro tendono sempre agli estremi in uno o nell’altro senso piuttosto che ad una puntualità matematica.

Cancro – Poco puntuali

I nativi del Cancro non sono tra le persone più puntuali del mondo e quando si trovano a prendere un appuntamento sanno già che con molta probabilità finiranno con il tardare di qualche minuto. Il problema è che spesso, pur senza rendersene conto, tendono ad attardarsi su così tante cose da finire col fare veramente tardi. Un problema che sembra non riguardarli più di tanto visto che non si scompongono mai più di tanto.

Leone – Abbastanza puntuali

I nati sotto il segno del Leone sono quasi sempre puntuali e ciò perché avendo sempre qualcosa da fare sono particolarmente bravi nell’organizzare i loro tempi. Quando hanno degli impegni importanti possono arrivare addirittura in anticipo mentre in caso di situazioni normali sono più soliti arrivare per tempo, in modo da non dover aspettare. L’idea di perdere tempo prezioso, infatti, è qualcosa che non tollerano e che rende nervosi al punto da poter scegliere di arrivare appositamente in ritardo quando sanno di avere a che fare con dei veri ritardatari.

Vergine – Puntualissimi

Inutile dirlo, i nativi della Bilancia sono più precisi di un orologio svizzero. Per loro fare le cose per bene è praticamente un obbligo e tra queste rientra anche l’arrivare puntuali ad un appuntamento. In genere non amano arrivare prima o dopo ma semplicemente in orario ed è certo che in caso di ritardo altrui faranno notare la cosa senza troppi problemi, dilungandosi sull’importanza di presentarsi sempre in anticipo e su quanto questo sia un aspetto a cui loro tengono.

