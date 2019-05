Meteo giovedì 23 maggio: un giorno di sole sull’Italia

Nella giornata di giovedì attese condizioni climatiche stabili durante la mattinata, mentre nelle ore pomeridiane potrebbero fare la loro comparsa delle nuvole minacciose al centro-nord.

Finalmente qualche buona nuova per la Penisola. Superata l’ondata di maltempo che ci ha perseguitato per diverse settimane, il sole dovrebbe tornare a risplendere sul territorio seppur per poche ore. Come questo mercoledì domani la giornata dovrebbe partire con il sereno prima di subire un leggero peggioramento a partire dal pomeriggio con possibili temporali tra il nord e il centro.

Secondo le più recenti previsioni il weekend dovrebbe cominciare con il bel tempo salvo poi tornare brutto al pomeriggio con probabili acque e rovesci. I fenomeni dovrebbero proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 23 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Chi si trova al nord dello Stivale avrà a che fare con della nuvolosità diffusa mista a schiarite al mattino. Qualche pioggia isolata potrebbe verificarsi in pianura prima dell’arrivo di temporali e acquazzoni al pomeriggio, in particolare sui rilievi e i settori centro-orientali. Instabilità a carattere locale instabilità pure alla sera e la notte sulle Alpi e le zone vicine.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali dell’Italia prevista dell’instabilità diffusa con temporali o acquazzoni sugli Appennini anche di natura intensa in alcune zone. Qualche fenomeno alla sera, mentre nella notte il clima sarà secco con cieli sereni o leggermente nuvolosi. Sulla Toscana meteo stabile in mattinata con nuvolosi a tratti un po’ ovunque. Previsti temporali sui settori interni nelle ore pomeridiane. Più asciutto lungo la costa. Situazione migliore verso la sera e poi di notte.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole meteo nel complesso stabile in mattinata, mentre al pomeriggio potrebbero verificarsi delle precipitazioni anche di tipo temporalesco specialmente sulle aree interne Peninsulari. Fenomeni in dissoluzione dalla sera con nuvole qua e là e schiarite. Sulla Calabria si parte con nubi diffuse su tutto il territorio. Al pomeriggio temporali al confine con la Basilicata. Più secco altrove. Piogge a carattere locale alla sera sulle aree settentrionali.

Le temperature saranno stazionarie o in leggero rialzo sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI