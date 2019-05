Francesca De Andrè sempre più in crisi: dopo il tradimento del fidanzato Giorgio, trova conforto in Kikò e confessa la sua decisione.

Francesca De Andrè continua a piangere per il tradimento del fidanzato Giorgio. Nonostante nella casa del Grande Fratello 2019 tutti stiano cercando di tirarle su il morale, non fa che piangere e pensare alle foto che le hanno mostrato durante la settima puntata del reality show di canale 5 trovando una spalla in Kikò.

Francesca De Andrè: nessun perdono per il tradimento del fidanzato Giorgio

Francesca De Andrè non ha alcuna intenzione di perdonare il tradimento di quello che considera ormai il suo ex fidanzato. “Tu però devi capire che la colpa è sua, non degli altri o tua, perché siete stati insieme nove mesi e non si cancella un amore così” afferma l’hair stylist mentre la ragazza spiega: “Purtroppo non riuscirei mai a perdonarlo e non potrei toccarlo neanche con un dito”.

“Tu lo ami? Stai cercando una soluzione?”, chiede Nalli. Nonostante il tradimento, Francesca non riesce a nascondere i propri sentimenti: “Posso provare a capire la situazione ma non lo posso giustificare. Io amo la persona con cui sono stata, voglio capire perché è arrivato a questo punto e cos’è successo veramente”.

Kikò cerca di calmarla: “Devi stare tranquilla, anche se è successo l’irreparabile dovete parlare senza arrabbiarvi, poi se ha avuto una sbandata vuol dire che non è l’uomo per te” dice per poi aggiungere – “Magari potresti star bene pensando a Gennaro”.

Francesca, però, non ha acuna intenzione di fare chiodo schiaccia chiodo. “Il mio cuore è occupato, non mi posso buttare su di lui perché gli farei dal male, non riuscirei a farlo neanche per ripicca”, ammette. Da parte sua, anche Gennaro ha confessato di non avere acuna intenzione di approfittare dea situazione. I napoetano, infatti, ai compagni, ha spiegato di voer essere a prima sceta di una persona e, pur provando un forte interesse per Francesca, spiega che, anche fuori, e darebbe una possibiità soo se fosse ei a cercaro per prima.

