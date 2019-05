Francesca De Andrè non perdona il fidanzato, video

Francesca De Andrè non perdona il fidanzato Giorgio dopo aver scoperto il suo tradimento e si sfoga nella casa del Grande Fratello 2019, video.

Nessun perdono per Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca che è stato beccato in compagnia di una ragazza mora come ha spiegato Barbara D’Urso nella settima puntata del Grande Fratello 2019. Pur amando ancora l’uomo che, fino a poche settimane fa, progettava di formare con lei una famiglia, Francesca non nasconde la propria delusione e, durante una chiacchierata con Kikò Nalli che la sta aiutando a superare il momento difficile, confessa che non potrebbe mai perdonarlo.

