Carlo Conti e la clamorosa voce su Mediaset

Carlo Conti, e la risposta sulle supposizioni di Repubblica: “Io a Mediaset? Non c’è motivo”

Carlo Conti, come ha fatto il suo collega e amico Fiorello, è stato costretto a intervenire contro Repubblica, dopo che il quotidiano aveva diffuso la clamorosa voce che voleva il famoso presentatore toscani in partenza dalla Rai e diretto a Mediaset. “Quando un matrimonio va bene – ha detto il conduttore – non c’è motivo per cui ci si debba separare”.

“Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono”

Conti, che ripartirà con Ieri e oggi su Raitre, previsto dal 16 giugno in seconda serata ha voluto subito mettere in chiaro le cose: “Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono allo scadere dei miei contratti. Ho abbassato i compensi negli ultimi due, ma troveremo un punto di incontro di nuovo, tanto che stiamo facendo già i provini di Tale e Quale show. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi, come diceva un mio illustre concittadino, del doman non v’è certezza”.

Carlo Conti commosso e la dichiarazione d’amore della moglie Francesca

Carlo Conti: la dichiarazione d’amore della moglie Francesca Vaccaro nel giorno del suo compleanno

L’amore con Francesca Vaccaro ha stravolto positivamente la vita a Carlo Conti che, ieri, ha ricevuto gli auguri speciali della sua dolce metà: “Buon compleanno amore mio”, ha scritto su Instagram la signora Conti postando una foto in cui si vedono e loro ombre circondate da un cuore disegnato sulla spiaggia. Foto che è stata poi postata anche da Leonardo Pieraccioni che ha fatto gli auguri all’amico così: “Rubo la foto dal profilo della moglie (santa) di Carlo Conti per fargli gli auguri di compleanno e per sottolineare che Carlo è l’unico al mondo che ha l’ombra più chiara di lui!”. Panarielo, invece, ha pubblicato la foto di un bambino di colore scrivendo: “Auguri a Carlo Conti che come vedete in questa foto aveva fin da piccino l’istinto del presentatore. Il piedino era già un microfono”.

Il regalo più bello, però, Carlo Conti l’ha ricevuto dalla moglie Francesca Vaccaro che gli ha donato il figlio Matteo come aveva spiegato a Maurizio Costanzo. Matteo ha cambiato per sempre la vita del conduttore che ora vive per lui: “Fino a sette-otto anni fa, nella mia classifica c’ero io, poi veniva il lavoro, poi il resto. Ora, in cima a tutto c’è mio figlio, seguito dalla mia famiglia, poi arrivo io e solo dopo il lavoro” – ha raccontato al settimanale Oggi a cui ha anche svelato l’emozione che prova ogni volta che il figlio lo chiama ‘babbo’ – “È una parola che non ho mai detto in vita mia, perché il mio babbo è mancato quando avevo 18 mesi, ora è quella che sento dire di più: Matteo mi chiama settemila volte al giorno. Sto recuperando il rapporto con quella parola che nell’infanzia mi è mancata”.

