A dirlo è un nuovo studio, che confermerebbe che sono una soluzione migliore dei probiotici in bevanda: scopri come combattere l’ansia con frutta e verdura

L’ansia è una vera e propria patologia che colpisce e destabilizza la salute mentale di chiunque ne soffre. Molti sono gli studi che sono stati condotti a riguardo, e sempre più spesso ci si interroga sulle possibili soluzioni che possano attenuare questo problema.

Come era stato già affermato da alcune ricerche, pare che un grande aiuto nella gestione e nel controllo dell’ansia passi per il buon funzionamento dell’intestino: questo stato di salute però, è possibile solo grazie alla presenza di probiotici.

Molte sono ormai le bevande che li contengono, e che permettono all’intestino di ritrovare una certa regolarità: eppure, uno studio dell’università Jiao Tong in Cina ha rivelato che per combattere l’ansia è meglio assumere quei probiotici contenuti in frutta e verdura.

L’ansia si può combattere con frutta e verdura: ecco cosa dice lo studio

Secondo alcune prove scientifiche, ad influenzare alcune aree del nostro cervello (specialmente quelle addette alle emozioni) sarebbero infatti i batteri contenuti nel nostro intestino.

Si tratta quindi di un vero e proprio collegamento, che fa dipendere il benessere di un’organo dalla salute dell’altro: se entrambi invece soffrono, il rischio è quello di influenzare alcuni nervi che determinano sia il ruolo del cervello sia quello dell’intestino.

Proprio questa stretta connessione si identificherebbe, ad esempio, nel processo di produzione dei succhi gastrici che si attiva solo nel momento in cui vediamo del cibo o iniziamo a mangiare.

Invece, ciò che può succedere in casi di forte ansia è quasi opposto: a volte l’appetito scompare, e spesso ci troviamo a dover fronteggiare problemi di cattiva o di mancata digestione. Proprio per questo mantenere l’intestino in buona salute può rivelarsi fondamentale anche per la nostra salute mentale.

