Terremoto in Puglia: evacuata Barletta per crolli – VIDEO

Puglia: forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9: scuole chiuse, evecuata Barletta per crolli. Paura in tutto il Sud Italia – VIDEO

Questa mattina alle ore 10:15 la Puglia si è svegliata nel terrore. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro Barletta, ha scatenato il panico e la paura tra i pugliesi.

Le scuole sono state evacuate, così come gli abitanti di Barletta. Il terremoto si è sentito in tutto il Sud Italia sino ad arrivare in Albania

