La posizione che adotti durante il sonno può rivelare tratti del tuo carattere e personalità, per esempio le posizioni a pancia in sù o pancia in giù indicano rispettivamente che sei una persona introversa o aperta. Ma sapevi che anche la posizione che occupi quando sei con il tuo partner a letto è soggetta ad interpretazione?

È importante notare che quando dormiamo, il nostro subconscio rimane sveglio. Inoltre, il nostro corpo si esprime durante il sonno attraverso un suo linguaggio non verbale e le posizioni che assume durante il sonno diventano oggetto di interpretazione, soprattutto perché possono essere un modo fantastico per valutare la qualità della relazione.

Secondo Patty Wood, esperta di linguaggio del corpo, molti esperti e psicologi concordano sul fatto che la posizione del sonno adottata a letto con un partner, è indicativo della vera natura del rapporto, in particolare quando improvvisamente si cambia il modo dormire, può essere un indicatore e un dettaglio a cui prestare attenzione.

Quindi se vuoi sapere se la tua relazione è sulla strada giusta o sbagliata, fai caso alle tue posizioni dormienti.

Coppie: le posizioni del sonno indicano che relazione hanno



Schiena contro schiena:

Lungi dall’essere una posizione che esprime disaccordo, dormire da una parte all’altra restando vicini gli uni agli altri, rivela una relazione equilibrata. Secondo diversi psicologi, le coppie che dormono in questa posizione sono stabili e questa postura non è altro che l’espressione della necessità di affermare il proprio territorio durante il sonno.

Il nodo d’amore

In questa posizione, entrambi i partner sono allo stesso tempo intimi e distanti. Bloccano le loro gambe in una sorta di nodo per un momento finché non si addormentano. Ciò significa che hanno un’intensa attività sessuale e che sono complementari e non si stancano l’uno dell’altra.

Posizione del cucchiaio:

Anche se non è sempre comodo, dormire in una posizione di cucchiaio è un ottimo segno! Questo esprime l’amore e la tenerezza della coppia. Quando è l’uomo che abbraccia la schiena della sua partner significa la sua intenzione è possessiva e protettiva e il suo desiderio è quello di prendersi cura di lei, l’uomo è emotivo, innamorato e molto sentimentale.Secondo Patti Wood nel suo libro “Succes, Signals, una guida alla lettura del linguaggio del corpo”, questa posizione può anche essere di natura sessuale, e indica la fiducia che sente il partner.

Quando è la donna che abbraccia la schiena del suo partner l’uomo manifesta un bisogno di comprensione, può sentirsi emotivamente esausto e ha bisogno di conforto.

Dormire faccia a faccia:

Una coppia che dorme faccia a faccia è una coppia che condivide una fusione particolare. Secondo gli psicologi, questa posizione esprime la necessità di sentirsi al sicuro con la propria anima gemella e il desiderio di rafforzare la relazione. Denota il bisogno inconscio di guardare il proprio partner negli occhi per tutta la notte e si traduce nell’intenso livello di apertura e comunicazione che esiste nella relazione. Se questa posizione è stata recentemente adottata da uno dei partner, significa che ha bisogno di più intimità e connessione.

Dormire ognuno su un lato del letto

Quando i partner dormono ciascuno alla fine del letto non è affatto positivo. Questa posizione rivela problemi irrisolti e esprime il rifiuto dei partner di comunicare o di avere una tregua durante il sonno.

Questo non significa che la coppia non si ami più, ma che ci siano conflitti da risolvere. Se dormite entrambi sui lati opposti del letto, state creando una distanza tra voi mostrando maggiore indipendenza. Ciò può significare che una separazione emotiva si è stabilizzata nella relazione e che deve esserci un segnale di avvertimento che la ragione dovrebbe essere trovata. Potrebbe essere dovuto a stress sul lavoro o a un problema che pesa. Tuttavia, questa posizione non ha solo una connotazione negativa, alcune coppie la adottano dopo che in origine si stavano abbracciando e finiscono su lati opposti per comodità e per un sonno più profondo e più riposante.

