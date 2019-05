Meteo mercoledì 22 maggio: clima instabile al nord e al centro

Nella giornata di mercoledì attese condizioni climatiche piovose durante il pomeriggio sulle regioni del centro-nord. Probabile svolta verso un meteo più in linea con la stagione verso fine mese.

Prosegue l’instabilità che ha caratterizzato questo mese di maggio rendendo il territorio italiano una bacinella d’acqua. Se questo martedì non sono mancati gli acquazzoni sulle regioni del centro-nord, con una situazione leggermente migliore al sud, domani l’asciutto ci concederà un attimo di relax al mattino prima di farci ripiombare nella nuvolosità mista a pioggia a partire dal pomeriggio, soprattutto al centro e al nord.

Secondo le più recenti previsioni l’anticiclone riporterà il sole sull’Italia nella giornata di giovedì, ma nel weekend il tempo tornerà brutto e dovranno essere ripresi in mano gli ombrelli.

Le previsioni del 22 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord dello Stivale avranno a che fare con cieli nuvolosi a tratti in mattinata e conseguenti piogge sulla Liguria, il Veneto, il Friuli e l’Emilia Romagna. Precipitazioni in aumento nel pomeriggio al nord-est, sulle Alpi e l’Appennino con probabili temporali. Fenomeni in calo tra la sera e la notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali previsto un meteo nel complesso stabile, salvo poi progressivamente peggiorare con piogge e temporali dal pomeriggio in particolare sui settori interni. Piogge in calo tra la sera e la notte. Sulla Toscana piogge di debole entità in mattinata nell’entroterra. Nelle ore pomeridiane invece si attendono temporali di natura intensa. Situazione migliore attesa lungo la costa centro settentrionale. Verso la sera globale miglioramento non fosse che per dei residui rovesci sulle zone interne.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole potrà godere di un clima sereno seppur con qualche nuvola di passaggio. In ogni caso potrebbero verificarsi delle piogge a carattere locale e degli acquazzoni nel pomeriggio tra il Molise, la Puglia e la Campania ma in rapida dissoluzione entro la sera. Sulla Calabria meteo stabile durante la giornata con cieli a tratti nuvolosi su tutto il territorio. Alla sera nuvolosità anche compatta.

Le temperature saranno stazionarie o in leggera salita sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

