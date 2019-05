Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: i Gemelli.

Scheda dei Gemelli

Periodo: Dal 22 Maggio al 21 Giugno

Pianeta dominante: Mercurio

Colore del segno: Giallo

Pietra porta fortuna: Topazio

Giorno fortunato: Mercoledì

Fiore indicato: Fiordaliso



Tutto sul segno dei Gemelli

Il segno in generale

I Gemelli sono il terzo segno dello zodiaco. Le native del segno sono contraddistinte da un’estrema variabilità di umore. Comunicative come poche amano stare tra la gente e sono in grado di affascinare chiunque grazie ad una buona parlantina che, unita ai loro modi sempre gioviali, ne fanno una compagnia più che desiderabile. Del tutto contrarie al concetto di noia, amano sperimentare e vivere esperienze sempre nuove. Per loro ogni cosa diventa vecchia in poco tempo e di conseguenza noiosa. Ciò le porta ad essere spesso frenetiche e spesso insoddisfatte.

Umorali come poche possono passare dall’essere entusiaste per qualcosa a depresse e tutto in pochissimo tempo. Quando non sono dell’umore tendono a chiudersi in se stesse e a farsi silenziose, motivo per cui è facilmente riconoscibile il loro stato d’animo. Solitamente, però, si tratta di brevi momenti dopo i quali tornano le persone solari e pimpanti di sempre.

Nella vita sognano di circondarsi di persone in grado di capirle e di dar loro ciò di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, cercano sempre di seguire sogni in grado di motivarle e di farle sentire vive.

Studio e lavoro

Spesso volubili, non amano impegnarsi troppo a meno di non sentirti conquistate dalle materie di studio. Lo stesso si può dire del lavoro che svolgono in modo sufficiente ad andare bene ma senza impazzirci troppo. Situazione che cambia se si tratta del lavoro dei loro sogni o se si sentono particolarmente motivate. In tal caso daranno il meglio di se e sperimenteranno ogni possibilità in modo da capire quanto e fin dove può effettivamente piacergli ciò che fanno.

Grazie al loro carattere possono essere delle ottime leader e sono ovviamente portate per lavori dinamici che siano in grado di metterle a contatto con la gente.

Relazioni

In amore, le native dei Gemelli sono spesso lunatiche e costantemente alla ricerca di qualcosa di speciale. Da un certo punto di vista non sono fatte per un rapporto duraturo a meno che questo non sia con qualcuno in grado di mantener vivo il loro interesse grazie ad un carattere e a modi di fare in costante evoluzione. D’altro canto, il loro essere duali le spinge a sognare un principe azzurro in grado di soddisfare ogni loro esigenza e di cambiare insieme a loro restando al contempo se stesso. Volubili e a volte con la testa un po’ per aria hanno bisogno di qualcuno che sappia essere innovativo ma paziente e che non metta mai in ombra il loro modo di essere e l’esigenza di dar sempre sfogo a passioni ed emozioni. Anche in amicizia le native del segno sanno essere molto esigenti, circondandosi di persone in grado di capirle e di sostenerle e di saper far fronte ai loro bruschi cambi d’umore. C’è da dire che quando si legano a qualcuno danno il massimo per saperlo felice e nei loro momenti migliori sanno davvero come conquistarne l’affetto.

Più in generale si può dire che sono persone in grado di stare tra la gente e di conquistare tutti con solarità e modi di fare.

