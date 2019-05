Alimenti da non mangiare al mattino a stomaco vuoto e le loro alternative salutari.

La colazione è il pasto più importante della giornata, perché ci permette di fare il pieno di nutrienti ed energia per iniziare una nuova giornata ed evitare le voglie per spuntini che promuovono l’aumento di peso. Tuttavia, è importante garantire che il tuo menu sia sano, equilibrato e facile da digerire. Per questo motivo, abbiamo raggruppato per te tutti gli alimenti che non dovresti mangiare a stomaco vuoto, e per non lasciarti affamato abbiamo elencato anche i cibi da favorire per una migliore colazione del mattino!

Colazione, cosa mangiare e cosa non mangiare a stomaco vuoto

Ci sono alimenti che tendiamo a consumare la mattina a stomaco vuoto e che andrebbero evitati perchè fanno male alla salute. Tra questi alimenti troviamo:

Bevande industriali e alimenti zuccherati

Bevande industriali come bibite o succhi, così come dolci e cereali sono vietati dal menu della colazione. Anche se ti offrono energia, causano un improvviso aumento del livello di glucosio nel sangue, che di solito è seguito da un altrettanto improvviso calo del livello di zucchero e quindi di energia. Ciò si traduce in desiderio di spuntini e voglie di dolci, responsabili dell’aumento di peso.

Inoltre, queste bevande sono anche piene di additivi (aromi artificiali, conservanti, coloranti …) considerati dall’organismo come tossine e si proteggono avvolgendo il grasso. Sostituisci queste bevande con succhi di frutta naturali, alimenti fatti in casa con sostanze nutritive e antiossidanti.

Pomodori

I pomodori sono molto benefici per la salute. Tuttavia, quando vengono consumati a stomaco vuoto, specialmente se la persona soffre di irritazione gastrica o reflusso acido, hanno un effetto aggressivo a causa della loro acidità e che possono peggiorare queste condizioni. Ma se sei un amante di questi frutti, combinali con toast o una frittata.

Tè o caffè

Tè o caffè sono le bevande più popolari a colazione. Infatti, la caffeina e la teina – che sono in realtà la stessa molecola ma con due diverse azioni – stimolano il cervello e aiutano le persone a svegliarsi bene. Tuttavia, a stomaco vuoto, queste due bevande aumentano il livello di acidità nello stomaco e quindi il rischio di ulcere e disturbi digestivi. Hanno anche un effetto diuretico che promuove la disidratazione. Inoltre, la caffeina è nota per causare l’ipertensione e l’ansia. È meglio consumarli dopo aver fatto colazione.

Le alternative più sane da gustare a colazione durante il tuo pasto mattutino:

Le noci:

Ricche di proteine, sostanze nutritive e grassi sani, le noci sono ottimi cibi da incorporare nella colazione e come spuntino. Danno al corpo un’energia duratura e forniscono una prolungata sensazione di sazietà che inibisce le voglie di snack. Sono anche molto utili per la salute del cervello e per rafforzare il sistema immunitario e aiutare a combattere le varie infiammazioni.

Frutta:

Anguria, papaia e mirtilli sono una vera miniera di benefici. Il loro alto contenuto di nutrienti, fibre e antiossidanti aiuta a migliorare la digestione, a garantire il corretto funzionamento del corpo e rafforzare il suo sistema immunitario. Sono anche molto efficaci per stimolare l’energia del corpo e per combattere l’insorgere di diversi problemi di salute, come il diabete, l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.

Cereali integrali:

I cereali integrali sono una delle migliori opzioni da considerare per una sana colazione. Grano saraceno, riso, quinoa, amaranto, miglio, ecc. sono molto ricchi di vitamine, minerali, fibre e proteine, che ha un effetto sorprendente sulla qualità della digestione e del transito intestinale. Aiutano a combattere i comuni disturbi digestivi come gonfiore, flatulenza e stitichezza, e aiutano anche a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete, l’obesità e alcuni tipi di cancro. L’avena è anche un’alternativa da non trascurare sia in fiocchi che in farina.

Yogurt al latte di capra:

Questo prodotto lattiero-caseario contiene una grande quantità di proteine ​​e grassi che costruisce il muscolo e lo nutre, dando al corpo l’energia di cui ha bisogno per funzionare. Inoltre, lo yogurt è una fonte importante di probiotici che rafforzano il sistema immunitario, migliorano la digestione e il transito intestinale. Per aumentare il suo effetto e goderne l’azione saziante, puoi combinarlo con un po ‘di miele, noci o mirtilli.

Uova:

Per fare il pieno di nutrienti, godere di una sensazione di pienezza duratura e godere di un apporto energetico duraturo, le uova sono i tuoi alleati. Strapazzate, all’occhio di bue o sode, scegli la variante che preferisci di più.

