Un ingrediente sano e sfizioso per portare in tavola pietanze dal gusto speciale e insolito: ecco 5 video ricette con le patate dolci.

Le patate dolci, note anche con il nome di patate americane, sono un ingrediente molto particolare e insolito che dovrebbe entrare a far parte delle nostre abitudini alimentari per tutte le proprietà benefiche che sono in grado di apportare al nostro organismo: ricchissime in fibre, vitamine e sali minerali, hanno il vantaggio di un basso indice glicemico e di un elevato potere antiossidante.

Tuttavia, è sbagliato pensare a questo alimento come una semplice patata dal gusto più dolce delle comuni patate cui siamo abituati: prima di tutto, le patate dolci non sono dei comuni tuberi bensì delle radici tuberosi e in quanto tali appartengono ad una diversa famiglia vegetale. Inoltre, le patate dolci sono ottime anche crude e possono essere mangiate con tutta la buccia, vera e propria fonte di benefici contro anemia, diabete e ipertensione.

Questo superfood ha un gusto che si può posizionare a metà strada tra quello della patata comune e della zucca, è più leggero e saziante delle patate “normali” e può essere utilizzato in tantissime ricette di ogni tipo: dolci e salate, crude o cotte, scopriamo come cucinare le patate dolci in cinque modi differenti.

Ricette con le patate dolci: 5 video tutorial da non perdere

CHIPS DI PATATE DOLCI

Una ricetta facile e velocissima, gustosa e soprattutto leggera: queste chips di patata dolce si preparano al forno e sono croccantissime, pronte in pochi minuti e rese ancora più saporite da spezie e erbe aromatiche.

CROCCHETTE DI TONNO E PATATE DOLCI

Con pochi, semplici ingredienti sarai in grado di preparare uno sfizioso e delicato finger food perfetto per un buffet con ospiti o una cena sul divano davanti alla tv: queste crocchette sono sane, saporite e non contengono glutine né latticini.

TORTA RUSTICA DI PATATE DOLCI

Una ricetta bella da vedere e gustosa da assaggiare: una torta rustica di rose fatta con le patate dolci, da realizzare in pochi passaggi e con ingredienti semplici e delicati. Potete provare anche una delle varianti, come quella di zucchine o patate comuni.

PANCAKE DI PATATA DOLCE

Le patate dolci possono essere un ingrediente utilissimo anche a colazione: con della polpa lessata di patata americana è possibile preparare dei pancake leggeri e delicati, perfetti anche per chi è a dieta.

MUFFIN DI PATATE DOLCI

Le patate dolci sono perfette per preparare dei dolcetti morbidi e profumati, buonissimi a colazione o a merenda: questi muffin sono resi ancora più golosi dalle gocce di cioccolato e l’aroma di arancia.

Potrebbe interessarti anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI