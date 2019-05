Meteo martedì 21 maggio: ombrelli aperti al nord e al centro

Nella giornata di martedì previste condizioni climatiche instabili sulle regioni del centro- nord con pioviggini e rovesci a carattere locale. Situazione più asciutta nel meridione.

Quando si è ormai entrati nella seconda metà del mese di maggio il meteo sull’Italia continua a rivelarsi all’insegna dell’instabilità. Come già annunciato nei giorni scorsi, le condizioni proseguiranno ad essere variabili e piovose ancora per un po’. E se questo lunedì la pioggia l’ha fatta da padrone da nord a sud dello Stivale, domani gli acquazzoni colpiranno soprattutto le regioni del centro-nord, mentre al sud si assisterà ad un leggero miglioramento.

Secondo le più recenti previsioni grazie all’anticiclone che arriverà tra mercoledì e giovedì la Penisola vivrà una breve pausa di sole, ma già dal weekend i nuvoloni torneranno a farsi vedere a partire dal nord e poi dal centro pure l’acqua. Insomma, chi sogna i cieli limpidi e temperature primaverili dovrà attendere fine mese.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Le previsioni del 21 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dell’Italia avranno a che fare con cieli nuvolosi a tratti in mattinata. Probabili fenomeni potrebbero verificarsi sul Triveneto, mentre altrove assisteremo ad un aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane. Maltempo ovunque, quindi, tranne che sul Piemonte e l’Emilia. Instabilità a carattere locale anche alla sera.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali clima nel complesso instabile specialmente durante il giorno con piogge e pioggerelle qua e là sul versante tirrenico e sul’entroterra. Fenomeni in calo alla sera con cieli nuvolosi a tratti. Sulla Toscana piogge deboli al mattino e poi anche al pomeriggio un po’ ovunque. Clima più secco lungo la costa centro meridionale. Fenomeni in diminuzione alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole attesi fenomeni in particolare in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari e nelle ore pomeridiane sulla Puglia. Clima più asciutto altrove con spazi di sereno ampi sia durante il giorno, sia alla sera. Presenti nuvole comunque innocue. Sulla Calabria condizioni climatiche perlopiù stabili con cieli nel complesso poco nuvolosi, non fosse per qualche pioggia in mattinata sulla costa tirrenica settentrionale.

Le temperature minime saranno in rialzo, mentre le massime si presenteranno stazionarie.

