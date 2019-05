Secondo alcuni, le calamite sul frigo potrebbero far venire il cancro perchè renderebbero cancerogeno il cibo al suo interno. Ma cosa c’è di vero?

Da un po’ di tempo circola su Internet la notizia secondo cui le calamite sul frigo sarebbero pericolose in quanto capaci di rendere cancerogeni gli alimenti conservati all’interno dell’elettrodomestico.

La ricerca in questione è attribuita all’Università di Princeton e affermerebbe che questi oggetti decorativi, che spesso acquistiamo come souvenir di viaggio, sarebbero in realtà talmente pericolosi da far venire il tumore.

Ma che cosa c’è di vero in questa storia? Le calamite sul frigo fanno venire il cancro sul serio, o si tratta soltanto dell’ennesima bufala che si diffonde a macchia d’olio in rete?

Calamite sul frigo e tumori, bufala o verità?

Una cosa è certa: ogni giorno siamo esposti a una quantità enorme di radiazioni elettromagnetiche: alcune provengono da fonti naturali, altre sono opera artificiale dell’uomo in quanto provengono da dispositivi come smartphone, elettrodomestici, televisione.

Ma tra queste fonti artificiali, difficilmente ci sono oggetti in grado di diffondere un livello tale di radiazioni da risultare pericoloso per la salute e sicuramente le calamite sul frigo non sono in grado di aumentare il rischio di tumore.

Secondo le nostre attuali conoscenze scientifiche, l’esposizione alla onde elettromagnetiche naturali o artificialmente causate dalle attività dell’uomo non è in grado di aumentare il rischio di sviluppare tumori maligni: ciò nonostante, sono attualmente in corso studi approfonditi per capire se esistono oggetti in grado di facilitare la nascita e la crescita del tumore, tra cui i cellulari e le antenne di ricevimento dei segnali radio.

Quello che è sicuramente accertato, è che le calamite sul frigo non sono assolutamente in grado di aumentare il rischio di cancro nè negli adulti, nè nei bambini. Per i più piccoli, però, si consiglia di fare attenzione: i magneti colorati possono essere a rischio soffocamento se un bambino accidentalmente dovesse ingoiare o inalare le parti più piccole.

