Meteo lunedì 20 maggio: pioggia diffusa da nord a sud

Nella giornata di lunedì 20 maggio attese condizioni climatiche instabili su buona parte dell’Italia per il transito di una perturbazione. Meteo instabile nel corso dell’intera settimana

Il brutto tempo continua a caratterizzare questo maggio anomalo italiano. Superato un weekend all’insegna della pioggia, una nuova perturbazione si abbatterà sulla Penisola portando instabilità in particolare sulle regioni del centro-sud. Se questa domenica l’acqua ha cominciato a cadere al nord e al centro per poi estendersi al sud nel pomeriggio, domani le piogge saranno costantemente presenti dal settentrione al meridione prima di una breve tregua verso la sera.

Secondo le più recenti previsioni la situazione non migliorerà neppure nel prosieguo della settimana visto che l’instabilità continuerà a farla da padrone con piogge e temporali diffusi. Unico momento di pace lo avremo tra mercoledì e giovedì prima dell’ingresso di una nuova fase perturbata che ci rovinerà un altro weekend.

Le previsioni del 20 maggio nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord del Paese avranno a che fare in mattinata con cieli nuvolosi conditi da piogge e temporali diffusi un po’ ovunque, in particolare sulla Liguria dove saranno di natura intensa.Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di clima instabile con ombrelli aperti in tutte le regioni. Alla sera cieli con nubi associate a piogge qua e là specialmente sulle Alpi, la Lombardia e la Romagna.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali atteso in mattinata un meteo instabile ovunque con piogge e acquazzoni diffusi, anche di natura intesa sulla Toscana. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di complessiva instabilità con acqua a catinelle. Situazione più asciutta solamente sulle coste tirreniche. Alla sera piogge residue sull’Umbria e le Marche. Nuvolosità altrove pur con clima asciutto.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole prevista in mattinata della nuvolosità a tratti su tutti i settori, seppur con clima asciutto. Piogge a carattere locale sulla Sardegna. Nelle ore pomeridiane attasa acqua qua e là sulla Puglia, la Calabria e la Sardegna. Altrove sereno o poco nuvoloso altrove. Alla sera di nuovo condizioni di complessiva stabilità sia sulle coste, sia sulle aree interne con solamente qualche pioggerella sulla Puglia.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in lieve diminuzione.

