Stasera in tv: palinsesto sabato 18 maggio

Rai Uno – Eurovision Song Contest 2019 (Show)

Flavio Insinna e Federico Russo conducono anche quest’anno l’evento musicale che si terrà a Tel Aviv e che vedrà sfidarsi gli esponenti canori di sei nazioni. Per l’Italia c’è Mahmood che, dopo il duplice successo di Sanremo Giovani e del Festival di Sanremo, è pronto a presentare Soldi anche alla platea europea.

Rai Due – The Rookie – Stagione 1 Episodio 15 – Caccia all’uomo (Telefilm)

Un gruppo di detenuti sfrutta un incidente stradale per darsi alla fuga, facendo rapidamente perdere le proprie tracce. Alcuni dei pregiudicati sono considerati molto pericolosi e così partono subito le indagini sotto la guida di una consulente dell’FBI. Nel frattempo West scopre un aspetto inedito del padre e intanto Nolan porta un ultimo messaggio.

Rai Tre – Fury (Film)

Eroico tentativo di sferrare un colpo al cuore della Germania nazista condotto dal sergente dell’esercito Don “Wardaddy” Collier e dal suo gruppo, a bordo di un carro armato Sherman, porta tutti dinanzi a una serie di terribili minacce.