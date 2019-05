Aspetta l’uomo che ti farà vibrare l’anima, che ti mostrerà rispetto e considerazione e che ti amerà come sei, senza artificio. Aspetta l’uomo che avrà queste 8 caratteristiche.

Dopo la fine dell’ennesima relazione complicata, inevitabilmente si arriva ad una resa dei conti dove ci poniamo degli interrogativi. Soprattutto nel caso in cui le storie che ci siamo lasciate alle spalle ci hanno dato un grande dolore emotivo, ci si chiede se non sia il caso di rimanere single, anche a vita.

Potrebbe sembrare una decisione azzardata eppure la demotivazione in caso di esperienze negative passate è forte. Ad ogni modo restare single a vita non è necessario, ma lo è fare tesoro degli errori del passato.

Dovresti rimanere single il tempo necessario per riprendere fiato e guarire le ferite prima di iniziare una nuova storia e quando incontrerai di nuovo una persona che ti farà battere il cuore, ricorda di valutare se si tratta di una persona giusta per te, per evitare ulteriori delusioni. Ecco qualche segnale che ti rivelerà se sei davvero di fronte all’uomo giusto.

Se fa queste 8 cose per te, è l’uomo giusto

Una vita amorosa appagante è il desiderio di tutti, ma purtroppo le delusioni in amore sono spesso un’appuntamento immancabile. Il sentimento di fallimento dopo l’insuccesso, così come la disillusione si depositano in noi e il dubbio invade la mente e diffonde un’immagine oscura in cui la negatività diventa la principale protagonista.

Inizi a pensare che l’amore forse non esiste o che non è un’ argomento facile e arriva il momento in cui decidi di avere una tregua prima di iniziare una nuova relazione, per riflettere e mettere in discussione il tuo intero viaggio d’amore.

Questo tempo è essenziale per non fare più gli stessi errori del passato. Essere semplicemente in grado di fare l’incontro che cambierà il tuo destino d’amore non è abbastanza, bisogna anche capire chi si ha davanti. Ecco cosa farà l’uomo giusto per te e che tipermetterà di riconoscerlo:

1. Ti dedicherà il suo tempo migliore



Lo fa perché quest’uomo ti ama davvero, sarà naturale per lui dedicare il suo tempo a te e alla relazione. Il suo primo desiderio sarà quello di essere al tuo fianco e che la coppia abbia successo; per fare questo, non lesinerà sui mezzi per arrivarci, che saranno i momenti che dedicherà a voi per far crescere e consolidare l’amore.

2. Apporterà beneficio al tuo benessere

Il tuo conforto e il tuo benessere saranno la sua prima preoccupazione. Perché vuole vederti felice e appagata, anche se deve, per questo, sacrificarsi a sue spese. Il tuo sorriso sarà la sua ricompensa e l’illuminazione della sua vita quotidiana.

3. Ti darà il suo amore



Quest’uomo ti includerà e ti coinvolgerà nella sua vita. Non avrà segreti per te. Ti confiderà la sua gioia, il suo entusiasmo così come le sue paure e le sue ansie. Ti rivelerà la sua anima che leggerai come un libro aperto.

4. Ti renderà migliore

Sarà un uomo che ti spingerà ad essere la versione migliore di te stessa. Ti motiverà e ti ispirerà ad avere successo e ad andare avanti. Ti incoraggerà nei tuoi progetti, ti fornirà l’aiuto e il supporto necessari per andare avanti e realizzare te stessa come donna.

5. Ti amerà come sei

Lui sa che non sei perfetta, ma ti amerà comunque. Non perché l’amore è cieco, ma perché conosce il tuo vero valore e i pochi difetti insignificanti del tuo fisico o della tua personalità non gli importano. Sa che sono parte di te e ti danno forma e questo è ciò che ti rende unica per lui.

6. Ti considererà la parner di vita

Condividerà tutti i suoi progetti con te e ti chiederà consigli prima di prendere qualsiasi decisione. Ti considererà la sua mano destra nella sua vita quotidiana e ti coinvolgerà in tutti gli aspetti della sua vita.

7. Sarà sempre affidabile

Non ti tradirà mai e sarà sempre coerente e affidabile. Inoltre, sarà sempre al tuo fianco se necessario. Puoi contare su di lui per supportarti e sopportarti qualunque siano i sacrifici che potrebbero costargli.

8. Ti darà una prova tangibile di cosa sia l’amore

Saprai che quest’uomo è la cosa migliore che potrebbe esserti successa e che con lui l’amore è meraviglioso. Non ti pentirai delle tue esperienze passate perché ti hanno permesso di imparare una lezione per migliorare le tue scelte e benedirai il momento con la persona giusta che fa parte della tua vita oggi e ti dà gioia e serenità. Capirai che hai fatto bene a rimanere single e aspettare l’uomo della tua vita.

