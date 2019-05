Scopri qual è l’aspetto che i vari segni zodiacali odiano di se stessi e che, pur non riuscendoci, vorrebbero cambiare.

Ognuno di noi ha pregi e difetti con i quali convivere e a prescindere dal grado di consapevolezza che si ha degli stessi, spesso ci sono dei lati che proprio non si sopportano e che spingono ad agire in modo diverso al fine di cambiarli. Se ci sono aspetti che con il tempo si possono cambiare, altri sembrano stampati sulla persona e questo può dipendere, almeno in parte, dall’influenza delle stelle. Dopo aver visto qual è il modo con cui i vari segni dello zodiaco reagiscono all’ansia e qual è il tipo di relazione che i vari segni odiano, oggi proveremo a capire quindi cosa i vari segni zodiacali odiano di se stessi. Trattandosi di qualcosa che ha a che far e con le emozioni, il consiglio è come sempre quello di controllare anche l’ascendente del profilo che si vuole controllare.

Oroscopo: l’aspetto che ogni segno zodiacale non sopporta di se stesso

Ariete – L’impulsività

Ciò che i nati sotto il segno dell’Ariete odiano maggiormente di se stessi è la loro impulsività. Quando prende il sopravvento, si trovano infatti ad agire quasi senza pensare, dicendo e facendo cose delle quali presto o tardi finiscono sempre con il pentirsi. Pur essendone consapevoli, però, non riescono affatto a mettere da parte questo modo di essere, sentendosene quasi dominati e finendo con l’agire impulsivamente anche contro se stessi. Un problema che solo tanta calma e pazienza potrebbero mettere a posto, cose che non sono propriamente tipiche dei nativi del segno.

Toro – Il continuo rimuginare

I nativi del Toro detestano la loro propensione a pensare e ripensare a qualsiasi cosa. Che si tratti di ricordi lontani, persone che non fanno più parte della loro vita o un’occasione persa per sempre, la loro mente continuerà a tornare su tutto ciò che considera lasciato in sospeso, preoccupandosene e dando loro troppe cose alle quali pensare. Pur impegnandosi con tutte le loro forze, però, non riescono affatto ad astrarsi da questo modo di fare e continuano a riproporlo continuamente, a volte persino peggiorando con gli altri. Ciò nonostante, che gli piaccia o no, questa propensione alla riflessione fa in qualche modo parte del loro fascino e, per questo motivo, andrebbe accettata.

Gemelli – L’indecisione

Per molti i nati sotto il segno dei Gemelli sono persone volubili. In realtà, messa da parte la loro capacità di cambiare spesso idea, il loro vero problema sta nel fatto che tendono a pensare troppo sulle decisioni da prendere e tutto per paura di sbagliare. Questo li porta, quindi, ad essere fortemente indecisi e a protendere da una cosa all’altra, oscillando costantemente tra gli opposti e tutto fin quando non riescono a trovare una qualche forma di soluzione. In realtà, agiscono così solo quando non sanno cosa fare perché tutte le altre volte le loro idee sono fin troppo chiare. Per questo motivo non dovrebbero angustiarsi più di tanto, cercando di non preoccuparsi quando una decisione sembra non voler arrivare.

Cancro – La sensibilità

I nati sotto il segno del Cancro vorrebbero essere meno sensibili, ciò nonostante sarebbe sbagliato dire che odiano questo aspetto perché hanno sempre una buona opinione di se stessi. Se potessero cambiare qualcosa, però, si renderebbero più forti e meno inclini alle emozioni che tante volte li sovrastano lasciandoli incapaci di agire in modo normale. Quando soffrono per qualcosa, infatti, perdono tante volte la lucidità, diventando anche “cattivi” nei confronti degli altri e tutto per paura di restare da soli. Inutile dire che si tratta di un modo di fare che gioca contro di loro e che probabilmente dovrebbero cambiare davvero ma sempre senza starci troppo male perché essere sensibili è una delle loro più grandi qualità. Ciò che dovrebbero impegnarsi a fare è il riuscire ad incanalarla in modo migliore.

Leone – L’arrivare agli altri in modo sbagliato

Ebbene si, i nati sotto il segno del Leone non riescono ad odiare nessun aspetto di sé. Ciò che non apprezzano, quindi, è il modo in cui a volte arrivano agli altri. Il loro voler essere sempre al centro dell’attenzione li rende spesso invisi a chi ha i loro stessi scopi e ciò può portare ad incomprensioni o antipatie di fondo. Forse iniziare a cercare qualche difetto, partendo dal presupposto che la perfezione può essere molto noiosa, li aiuterebbe ad entrare più in empatia con gli altri, conquistando così più simpatie.

Vergine – La troppa precisione

In un mondo con persone che tendono troppo spesso ad essere superficiali e distratte, i nati sotto il segno della Bilancia a volte si trovano a desiderare di essere meno precisi perché esserlo li porta ad essere sempre sull’attenti e a vedere gli errori che commettono gli altri. In realtà il loro problema più grande non è tanto l’essere precisi quanto il voler sempre giudicare ciò che fanno gli altri. Mettendo da parte questo modo di fare, l’imprecisione altrui gli sarebbe del tutto indifferente, cosa che gioverebbe parecchio al loro umore.

