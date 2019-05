Aveva vinto X Factor nel 2017, si era sentito parlare sempre meno di lui. Eppure sembra essere in gran forma: Lorenzo Licitra è tornato, ecco cosa fa ora..

Di Lorenzo Licitra si era parlato molto due anni fa, quando dal palco di X Factor aveva incantato il pubblico con la sua dote lirica.

Quell’edizione l’avrebbe poi dichiarato vincitore in una sfida molto contesa, che ha decretato il successo anche per i Maneskin e per Enrico Nigiotti. Eppure, dopo la vittoria si era sentito parlare sempre meno di lui.

Ora però Licitra sembra essere pronto a tuffarsi in una nuova avventura discografica: da ieri infatti, il suo nuovo singolo “Sai che ti ho pensato sempre” è ascoltabile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il cantante ha scelto quindi di parlare della sua assenza: “Ho aspettato a lungo prima di uscire perché avevo bisogno di trovare un brano che parlasse per me e non solo di me. Non mi sono voluto accontentare e lavorare a lungo con il mio team è stato un elemento fondamentale”.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie relative a musica, X Factor e reality show, CLICCA QUI!

Lorenzo Licitra spiega il motivo dell’assenza e torna con un nuovo brano

“Sai che ti ho pensato sempre” è un nuovo modo, per il cantante, di spingersi oltre: con questo brano torna a dimostrare la bellezza artistica della sua voce, ma stavolta non in chiave lirica.

La canzone parla di una storia d’amore ormai finita, sulla quale però è rimasto un velo di nostalgia: eppure non c’è vergogna per quello che è stato, e rimangono i bei ricordi del passato.

Il ritmo estivo del brano non tradisce comunque lo stile e il percorso di Licitra, che conclude: “per me la musica è passione e con il mio percorso accademico ho imparato anche l’importanza dello studio e della musica come professione. Non è solo una questione di pancia”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

X Factor: Licitra vincitore a sorpresa

X Factor 2019: Achille Lauro e Joe Bastianich giudici, video

Fedez lascia X Factor: sento il bisogno di chiudere un cerchio