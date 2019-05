Non c’è un momento giusto universale per sposarsi. Per quelli di noi che non hanno ancora fatto il grande passo, è difficile non chiedersi qual’è l’ età giusta per farlo. Dovresti provare a sposarti ora? O dovresti aspettare ancora qualche anno? La risposta te la danno gli astri.



Un milione di fattori possono contribuire alla tua decisione di sposarti: carriera, situazione finanziaria e, naturalmente, quello che tu e il tuo partner pensate sia meglio per entrambi. Ma nell’indecisione potrebbe anche essere divertente affidarsi agli astri che ci rivelano se il momento è propizio a partire dal segno zodiacale, che può in qualche modo determinare l’età migliore per sposarsi.

Ecco l’età giusta per sposarti secondo il tuo segno zodiacale

Ariete

Questo segno astrologico tende sempre ad essere abbastanza impulsivo, impaziente e ostinato. Gli Ariete sono persone selvagge e risolute, e tutte queste caratteristiche possono facilmente metterle nei guai. Soprattutto per quanto riguarda le relazioni e il matrimonio, sarà meglio per queste persone non sposarsi prima dei 30 anni.

Toro

Sposati giovane. La tua attitudine realistica può contribuire a un impegno lungo e amorevole, specialmente se ti concentri sulla soddisfazione dei tuoi bisogni. Quindi sii più aperto, il cambiamento è utile e a volte può essere una buona cosa.

Gemelli

I gemelli amano le relazioni, ma odiano la noia. Se non riesci a soddisfare tutte le tue esigenze con un solo partner, potresti avere più relazioni o decidere di rimanere single, per questo motivo i gemelli tendono a sposarsi più tardi nella vita (circa 30 anni).

Cancro

Il cancro ama l’idea del matrimonio e le dinamiche familiari, quindi probabilmente tenderà a volersi sposare giovane intorno ai 22 o 23 anni. Ma questo stesso amore per la famiglia potrebbe spingerlo a rimanere più a lungo con i suoi genitori e quindi ritardare la creazione della propria famiglia, forse per un tempo molto lungo.

Leone

Alla ricerca di un partner che lo ami al suo giusto valore. Ti ci vorrà del tempo per trovare qualcuno che soddisfi i tuoi più alti standard. Puoi sposarti più tardi nella vita, specialmente se non vuoi accelerare il processo. Quindi, dipende solo da te.

Vergine

Come vergine, hai una forte etica del lavoro. Questo vale per la tua carriera, ovviamente. Ma questo può valere anche per le tue relazioni. Perché sai come raggiungere i tuoi obiettivi, sposarti giovane è la scelta migliore per te, all’età di 25 o 26 anni.

Bilancia

Ami il matrimonio, puoi sposarti giovane, senza nemmeno trovare il partner ideale. La ragione non è perché ti stai precipitando, ma perché non sai quello che vuoi. Quando questo accade, il divorzio alla fine è inevitabile e si può finire per sposarsi una seconda o terza volta più tardi nella vita.

Scorpione

Ti connetti intensamente e poi ti disconnetti altrettanto rapidamente. Tutto ciò è dovuto ai tuoi problemi di fiducia e abbandono, che rendono difficili le relazioni con gli altri. Se riesci a lavorare sulle tue insicurezze, è possibile avere un rapporto sano e duraturo a qualsiasi età.

Sagittario

Forse anche più dell’Acquario, il Sagittario aspira alla libertà. Per questo motivo, non ti sposerai prima dei 30 anni. Tuttavia, se un partner i cui obiettivi corrispondono a te e rispetta la tua libertà, può funzionare.

Capricorno

I Capricorni tendono a sposarsi giovani e diventano genitori molto presto, tutto per la loro capacità di gestire le proprie responsabilità. Tuttavia, se sei più concentrato sulla tua carriera, potresti finire per concentrare questa energia altrove. A seconda dei tuoi obiettivi, l’età giusta per sposarti dipende solo da te.

Acquario

Come Acquario, desideri la libertà. Puoi stare bene, avere una relazione sana, eppure una parte di te avrà sempre bisogno di sentirsi al sicuro. Se riesci a trovare un partner con una visione del mondo simile alla tua, il matrimonio può aver luogo a qualsiasi età.

Pesci

I Pesci hanno uno spirito fantasioso. E sebbene questo sia un tratto affascinante, perdere te stesso nei tuoi pensieri può rendere difficile un’impegno a lungo termine. In altre parole, a meno che non trovi qualcuno che apprezzi pienamente la tua tendenza a sfuggire, pensaci bene a stabilire una connessione a vita, perchè una volta fatto, non si può tornare indietro.

