Ecco 7 motivi per cui essere egoisti fa bene ed apre le porte alla felicità, secondo il parere gli esperti di sviluppo personale.



C’è una differenza tra essere egocentrici ed essere egoisti nel senso tradizionale del termine. La parola “egoista” ha quasi sempre una connotazione negativa, ma è tempo di ridefinire questa parola per dimostrare che l’egoismo può essere sano e produttivo.

Il lato positivo dell’egoismo è che se ti prendi cura di te stesso sarai in grado di prenderti cura dei tuoi figli, eccellere nel tuo lavoro e mantenere ottimi rapporti con coloro che ti circondano. Solo se tu sei felice puoi rendere felice gli altri. In realtà, anche restare in vita richiede essere un pò egoisti. Mangiare, dormire, avere un di riparo … sono tutti esempi di un necessario e sano egoismo. Ecco 7 motivi per cui gli esperti di sviluppo personale concordano sul fatto che a volte sessere egoisti è necessario.

Ecco perchè essere egoisti apre le porte alla felicità

1.Essere egoisti in alcune aree può consentirti di essere più generoso con gli altri

Come potresti aiutare e migliorare la vita di coloro che ti circondano, se non migliorerai prima la tua? Pensa a questo, in aereo, in caso di depressurizzazione, si consiglia di applicare la maschera di ossigeno sul viso prima di aiutare gli altri a indossarla.

L’idea è che più sei felice, più sei sano e più sei appagato, più puoi dare alle persone che contano di più per te.

2. Avrai più tempo per le cose che ti piacciono

Quando dici di no a cose che non ti arricchiscono e non ti interessano, puoi imparare a identificare e sviluppare le tue reali aree di talento unico.

Investendo in te stesso, avrai di più da offrire al mondo che ti circonda. Il tempo che passi conoscendo te stesso, sviluppando i tuoi talenti e condividendoli ti renderà più perspicace e saggio. Aiuterai un amico che trarrà beneficio dalle tue capacità.

3. Puoi smettere di dare la colpa agli altri per i tuoi problemi

Quando togli tempo ed energia a te per darli agli altri costantemente, non c’è via di fuga, a un certo punto inizierai a provare rammarico.

Ciò significa che sei consapevole delle tue esigenze o di ciò che è importante per il tuo successo. Tuttavia, sei anche consapevole di coloro che ti circondano e ti sentirai più soddisfatto se non ti concentrerai sempre sugli altri. Impara a dare, ma senza rancore o lavoro eccessivo.

4. Avrai una migliore salute fisica ed emotiva

Rachel Goldman, specialista in psicologia della School of Medicine della NYU, spiega che “tutto ciò che facciamo per sopravvivere, come dormire e mangiare, sono esempi di comportamenti associati a un sano egoismo. “

È necessario permettere a te stesso di rilassarti, concentrarti su te stesso ed essere produttivo e realizzare ciò di cui hai bisogno. Senza questi comportamenti e atti di sano egoismo, finiremo per non essere produttivi, in ogni aspetto della nostra vita personale e professionale.

5. Ti sentirai più equilibrato

Come vivi una vita equilibrata? Per alcuni, si tratta di pianificare il tempo e l’energia intenzionalmente. Nancy Irwin, psicologa con sede a Los Angeles, adotta un approccio “matematico” per aiutare i clienti a determinare quanto tempo ed energia vogliono spendere in diverse aree della loro vita.

Ha spiegato che i suoi clienti calcolano il loro tempo in modo che sappiano esattamente quali sono le loro priorità e come investire in esse. Per alcuni, l’80% rappresenta il tempo da dedicare ase stessi, a lavoro e attività fisica, e il 20% è quello che resta per gli altri (famiglia, partner).

6. Diventerai un’ispirazione

Essere egoisti significa comprendere le tue esigenze e lavorare per soddisfarle, in modo da poter raggiungere il tuo pieno potenziale.

Questa è la ricetta del successo, per te e per quelli che ti circondano. Il tuo esempio ispirerà il tuo partner, i tuoi figli e i tuoi collaboratori a soddisfare i propri bisogni e ad impostare i propri limiti per garantire che siano in grado di prendersi cura di se stessi.

7. Imparerai ad apprezzare te stesso

L’egoismo, a quanto pare, potrebbe aver acquisito una reputazione ingiustamente negativa in passato, ed è tempo per noi di riesaminare la nostra comprensione di cosa significa essere i primi. Ci vuole molto coraggio e autocontrollo per alzarsi e dire: “Io valgo la pena” per gli altri, e per te stesso.

Ricorda che prendersi cura di te è semplicemente un impegno a prendersi cura dei propri bisogni, come faresti per il tuo migliore amico o familiare. Si tratta di bilanciare e raggiungere il successo e valutare la vostra salute, le vostre opinioni e il vostro tempo. Te lo meriti, perchè tu vali!

