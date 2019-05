Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo consultando il palinsesto televisivo, elenco completo dei programmi che i vari canali in chiaro ti proporranno.

Siete pronte per una nuova serata in compagnia di divano e tv? Se ancora non avete le idee chiare CheDonna.it prova ad aiutarvi presentandovi, come ogni giorno, il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi.

Importante è infatti scegliere il programma più adeguato per avere il giusto intrattenimento della serata. Scorri allora con noi la lista di film, show e documentari che i principali canali in chiaro ti proporranno oggi. Dopo fai la tua scelta: che cosa vorrai vedere?

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 17 maggio

Rai Uno – La Corrida (Show)

Torna il programma ideato da Corrado nel 1968 e Carlo Conti lo ripropone con tutti quegli ingredienti che lo hanno reso famoso: il semaforo, il pubblico pronto a far baccano, la valletta per una notte e tutto il resto.

Rai Due – Non-Stop (Film)

Bill Marks (Liam Neeson) è un poliziotto addetto alla sicurezza dei voli. Ritiene da sempre che il suo lavoro sia un qualcosa di abitudinario e poco rischioso ma tutto cambierà quando si troverà su un volo internazionale da New York a Londra e un messaggio di testo anonimo lo informa infatti che un passeggero morira’ ogni venti minuti nel caso in cui il governo non trasferisca su un conto segreto la somma di 150 milioni di dollari.

Rai Tre – L’Aquila grandi speranze (Fiction)

Gli abitanti di un Aquila distrutta dal terremoto del 2009 cercano di rimettere insieme le macerie delle loro vite infrante.