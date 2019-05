Scopri come reagiscono all’ansia i vari segni zodiacali. Il parere delle stelle.

L’ansia è uno stato emotivo spesso difficile da sopportare. Può dare la carica se limitata a pochi istanti e sfinire se costante ed esagerata rispetto alla situazione in cui ci si trova. Darle una connotazione è particolarmente difficile perché molto dipende da chi la vive e da come la gestisce e, ovviamente, dai motivi per cui entra in gioco. Tra tante incognite, però, c’è una cosa che tende a non cambiare mai e si tratta del tipo di reazione che ogni persona ha di fronte ad uno stato d’ansia moderato. Questo, infatti, dipende spesso dall’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il tipo di relazione che ogni segno zodiacale teme e quali sono i segni zodiacali più portati per le serie TV, scopriremo come ognuno di noi reagisce ad uno stato ansioso. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo relativo al proprio ascendente o a quello della persona che si vuole controllare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è il modo in cui i segni zodiacali vedono il proprio futuro

Oroscopo: Il modo in cui i vari segni dello zodiaco reagiscono ad uno stato d’ansia

Ariete – Con aggressività

I nati sotto il segno dell’ariete sono combattivi per natura e si comportano allo stesso modo quando si trovano a scontrarsi con uno stato d’ansia. Ovviamente molto dipende dal motivo della sensazione che provano. Se si tratta di una competizione, ad esempio, vivranno la cosa come uno sprono a far meglio mentre se l’ansia è dovuta a qualcosa che non avevano programmato, l’esito potrebbe essere ben diverso, portandoli a sentirsi agitati di continuo e ad assumere modi poco piacevoli verso le persone che li circondano. In questi casi, la cosa migliore che possono fare è prendere dei bei respiri e restare concentrati, evitando di affrontare conversazioni importanti perché l’ansia prenderebbe il sopravvento portandoli a dire o a fare cose delle quali presto o tardi si pentirebbero.

Toro – Con determinazione

I nativi del Toro sono dei perfezionisti nati. Allo stesso tempo amano vivere con uno stato mentale tranquillo e mai su di giri. L’ansia, quindi, è per loro qualcosa di intollerabile che li spinge ad attivarsi per controllare che tutto sia a posto come pensano. Per assurdo, quindi, pur non amando la sensazione che provano, i nativi del segno vengono motivati in modo positivo dagli stati ansiosi che li portano ad accelerare i tempi e ad impegnarsi a tutto tondo in qualsiasi cosa stiano facendo al momento. Uno stato mentale che se non esasperato gli fa quindi bene, rendendoli persino su di giri quel tanto che basta a raggiungere ciò che per loro è la perfezione.

Gemelli – Con ansia

Per quanto assurdo possa sembrare, i nati sotto il segno dei Gemelli tendono a reagire agli stati d’ansia con altra ansia. Duali e spesso piuttosto emotivi, entrano facilmente in crisi quando si tratta di reagire ad una situazione che se nella loro mente è di pericolo, in realtà è spesso semplicemente una cosa da risolvere con poche mosse. Per loro però tutto è bianco o nero e così anche le più piccole ansie diventano un caso di stato in grado di farli andare in tilt e di deprimerli qualora non ritengono di avere i mezzi necessari per contrastarla. Una soluzione? Concentrarsi su ogni questione poco alla volta, in modo da avere un’idea specifica di piccole parti e non una visione globale che, ai loro occhi, sarà sempre troppo grande da gestire.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Con irritabilità

In genere i nativi del Cancro non provano facilmente ansia e quando questa si presenta è quasi sempre per un motivo legato a qualcuno che amano e che, improvvisamente, temono di perdere. Quando ciò avviene il loro stato emotivo risulta alterato, portandoli a reagire in modo esagerato a qualsiasi stimolo. Così, se da un lato il timore di perdere qualcuno li porta a cambiare modo di fare, chiudendosi in se stessi, dall’altro delle reazioni esagerate rischiano proprio di farli andare nella direzione che tanto temono. Una situazione che faticano a comprendere e che pertanto è difficile da risolvere perché anche a distanza di tempo e dopo diverse reazioni analoghe, non riescono a mutare atteggiamento neanche impegnandosi.

Leone – Con momenti di instabilità

I nati sotto il segno del Leone sono abituati ad avere tutto sotto controllo e ciò, unito alla grande fiducia che hanno in se stessi, li porta a provare molto di rado delle sensazioni di ansia. Quanto ciò accade, quindi, finiscono con l’agire mostrando segni di instabilità. In base alle circostanze possono diventare aggressivi, gelosi o semplicemente insistenti nel voler affermare ciò che ritengono sia più giusto per loro. Un atteggiamento che ovviamente non funziona con tutti, portandoli ad accrescere la loro ansia per la sensazione di non avere il controllo che invece davano per scontato. Una situazione dalla quale possono astrarsi solo accettando che non sempre le cose possono andare come sperano e che è a volte è meglio lasciar andare le cose piuttosto che incaponirsi e trattenerle.

Vergine – Diventando quasi maniacali

I nativi della Vergine sono persone che hanno bisogno di avere sempre tutto sotto controllo e che amano organizzare e pianificare ogni cosa. In genere questo modo di agire li porta a non provare stati emotivi particolari e quando ciò avviene si sentono così impreparati da andare in crisi. In modalità di difesa, quindi, finiscono con il diventare quasi maniacali, esasperando la loro capacità di organizzare sempre tutto ed iniziando a pianificare ogni più piccola cosa con il rischio di trasmettere l’ansia a chiunque li circondi. Per fortuna tendono ad imparare dalle esperienze passate riuscendo ad evitare di ritrovarsi più di una volta in una data situazione. La loro reazione all’ansia, però, resterà sempre la stessa.

Clicca su successivo