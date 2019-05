Miele e aceto di mele fanno bene alla salute: scopri l’effetto combinato di questo magico duo.

Il miele e l’aceto di mele sono due ingredienti molto usati e apprezzati sia per il loro sapore che per i tanti impieghi che hanno nella nostra cucina. Non tutti sanno, però, che insieme formano un duo portentoso per il benessere e tutto grazie alle loro numerose proprietà e al modo in cui si combinano tra loro.

Assumerli insieme ogni giorno, possibilmente al mattino, fa davvero bene a metabolismo, sistema immunitario e mente.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Aceto di mele e miele: elisir per la salute

