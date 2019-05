L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, lascerà la squadra a fine stagione. Tutti i dettagli nella conferenza stampa in arrivo- VIDEO

In una nota della Società Juventina si legge che, l’allenatore Massimiliano Allegri, non sarà presente sulla panchina bianconera nella prossima stagione 2019/2020.

Domani 18 maggio, sia l’allenatore Allegri che il Presidente Agnelli, incontreranno i media per discutere dei dettagli in conferenza stampa presso l’Allianz Stadium. L’appuntamento è per le ore 14!

