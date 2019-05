Accadde oggi, 17 maggio: tutti i fatti del mondo in un giorno

Accadde oggi: tutti i fatti del mondo in un giorno. Le curiosità che hanno segnato la storia dell’umanità: dalla nascita della città di Montrèal all’inaguarazione dello Stadio Olimpico di Roma

Accadde oggi, sì il 17 maggio sono successe molte cose che hanno portato, inevitabilmente, il mondo così come lo conosciamo oggi. Fatti importanti sono accaduti nei secoli e negli anni, dall’inaugurazione dello Stadio Olimpico di Roma alla nascita della città di Montrèal. Dalla storia che ha designato il destino di molti uomini alla vulnerabilità di altri, scoprimo insieme cosa accadde negli anni, proprio oggi, il 17 maggio!

Cosa accadde oggi: 17 maggio, tutti i fatti del mondo

I fatti accaduti negli anni, proprio in questa giornata sono molteplici. Tante curiosità che hanno fatto la storia del mondo intero. Dallo sport alla medicina, passando per la cronaca. Scopriamo insieme le vicende più importanti accadute il 17 maggio.

La giornata mondiale contro l’omofobia

Riconosciuta a livello mondiale, la giornata internazionale contro l’omofobia è stata celebrata per la prima volta nel 2004. Questa ricorrenza fu ideata e creata dallo scrittore Louis-Georges Tin ricordando la decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, in questo preciso giorno, nel 1990, aveva reso nota la decisione di rimuovere l’omossessualità dalla lista delle malattie mentali e definendola per la prima volta nella storia, come una variante naturale del comportamento umano.

Anniversario della morte di Sandro Botticelli

Accadè 509 anni fa, l’anniversario della morte del pittore Sandro Botticelli. Nato e morto nella sua città d’origine Firenze nel 1510. L’artista aveva, nel momento del trapasso, 65 anni d’età.

Fondata la città di Montrèal

Il 17 maggio del 1642 veniva fondata la città di Montrèal. Oggi, ricade il suo 377° anniversario dalla nascita. Nel lontano 1615 Samuel de Champlain iniziò a pensare ad una nuova città che avrebbe dovuto sorgere sul fiume San Lorenzo, nel territorio Nord-Americano della Nuova Francia. Il nuovo complesso urbano sarebbe stato utile per promuovere la religione cattolica fra gli Indiani, i nativi della Nuova Francia. I francesi vi si insediarono il 17 maggio del 1642 quando un gruppo di sacerdoti, religiose e di coloni della Società Notre Dame de Montrèal guidati da Paul Chomedey de Maisonneuve fondarono il villaggio di Ville Marie.

Va in scena la prima dell’opera “Cavalleria rusticana”

Al Teatro Costanzi di Roma va in scena la prima dell’Opera Cavalleria rusticana. Correva l’anno 1890 (129 anni fa) e l’opera era tratta dalla novella omonia di Giovanni Verga, sotto la direzione di Pietro Mascagni.

Inagurazione dello Stadio Olimpico di Roma

Era il 17 maggio del 1953 quando a Roma, veniva inagurato lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria dove assistono in 90mila spettatori. L’inagurazione è avvenuta con la presenza dell’allora Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi. Lo stadio è uno degli stadi Polifunzionali più grandi d’Italia.

Lo Zaire cambia nome

Lo Zaire il 17 maggio 1997 cambia nome e diventa Repubblica Democratica del Congo. Diventa a tutti gli effetti uno stato dell’Africa centrale. Lo Zaire o Repubblica dello Zaire fu denominato così per volere di Mobutu Sese Seko. La sua durata va dal 27 ottobre 1971 al 17 maggio 1997.

La storia: la seconda guerra mondiale (’40-’44)

1940 – La Germania occupa Bruxelles, Belgio

1941 – Il Duca Amedeo d’Aosta dopo eroica resistenza durata un mese sull’Amba Alagi contro preponderanti forze nemiche inglesi ed abissine si arrende e riceve l’onore delle armi

1943 – rientrano gli aerei della RAF sopravvissuti all’Operazione Chastise. L’esercito statunitense sigla un contratto con la Moore School dell’Università della Pennsylvania, per sviluppare l’ENIAC

1944 – Seconda guerra mondiale/Battaglia di Monte Cassino: nella notte tra il 17 e il 18 maggio, le truppe inglesi sferrano l’assalto decisivo ai Tedeschi. U-Boot Tipo IX: l’U-884 viene varato

Ucciso il commissario Luigi Calabresi

A Milano il 17 maggio del 1972 (46 anni fa), venne ucciso il capo della squadra mobile di Milano, Luigi Calabresi alle ore 9.15 della mattina da due terroristi che gli spararono alle spalle, in via Cherubini mentre il Calabresi stava salendo sulla sua auto, una Fiat 500 di colore blu. Il commissario stava seguendo le indagine per la strage in Piazza Fontana. L’anno successivo, il 1973, sempre il 17 maggio, per l’anniversario della morte del capo della squadra mobile Calabresi, svoltasi nel cortile della questura di Milano, un italiano di quaranta anni, tale Gianfranco Bertoli, lancia una bomba a mano contro il portone dell’edificio uccidendo una ragazza di soli 23 anni e ferendo altre 33 persone.

Referendum contro l’aborto

Il 17 maggio del 1981 gli italiani tornano a votare sull’aborto per abrogare la legge 194 che consente l’interruzione volontaria di gravidanza. Il fronte anti-aborista ottenne solo il 32 per cento dei voti e la legge rimane, così, in vigore.

Gli altri fatti che hanno fatto la storia del mondo

Il 17 maggio del 1902 l’archeologo Spyridon Stais trova il meccanismo di Antikythera. In questo giorno del 1928 ad Amsterdam avviene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive. Oggi si celebra anche la Giornata mondiale delle telecomunicazioni, indetta dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Sempre in questo giorno, nel 1969 il Venera 6 sovietico inizia la discesa nell’atmosfera di Venere, inviando dei dati prima di venire schiacciato dalla pressione. Il 17 maggio del 1973 Scandalo Watergate: Iniziano le udienze nel Senato degli Stati Uniti, che verranno teletrasmesse. Nel 2001 Carlos Mortensen vince l’evento principale delle World Series of Poker, divenendo così il nuovo campione del mondo di poker. Ad oggi è considerato l’ultimo professionista ad aver vinto l’evento principale. È il 2004 quando il matrimonio omosessuale diventa legale nel Massachusetts. Il 17 maggio 2007 dopo oltre 50 anni riprendono i collegamenti ferroviari tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Nel 2011 in Guandong (Cina), muore oggi il panda più anziano del mondo. Aveva 34 anni, Ming Ming è considerata uno degli esemplri più longevi poiché i panda sopravvivono mediamente 15 anni allo stato selvatico e 22 anni in cattività. Nasce il 17 maggio del 1996 il cinquantaquattresimo governo della Repubblica Italiana. Il mandato è stato conferito a Romano Prodi, rappresentante de L’Ulivo, la coalizione di centro-sinistra che presta giuramento con i diciassette ministri.



Il 17 maggio è il 137º giorno del calendario gregoriano. Mancano 228 giorni alla fine dell’anno.

