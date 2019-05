Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti per la prima serata di oggi. Arriva il palinsesto!

Qui di seguito troverete infatti il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco di tutti i programmi disponibili questo giovedì sera.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 16 maggio

Rai Uno – Il commissario Montalbano – L’età del dubbio (Fiction)

Montalbano si sveglia di soprassalto dopo aver sognato il suo stesso funerale, disertato per giunta nientemeno che dall’amata Livia. Il temporale che ha allagato mezza Vigata non fa poi che accrescere il suo malumore, sentimento che però il Commissario dovrà mettere forzatamente da parte per soccorrere una ragazza bruttina e occhialuta, la cui auto sta per sprofondare nel fondo stradale inghiottito dal fango.

Rai Due – Trespass (Film)

Una famiglia benestante subisce una rapina. La situazione precipita però quando i ladri scoprono che l’ambita cassaforte è completamente vuota.

Rai Tre – Escobar (Film)

Nick (Josh Hutcherson), giovane surfista, ha raggiunto il fratello in Colombia convinto che si all paradiso. Qui incontra Maria, una bellissima ragazza del posto, e tutto sembra migliorare sempre più, almeno sino a quando la ragazza non decide di presentargli suo zio, Pablo Escobar (Benicio Del Toro), il capo del cartello della droga colombiano di Medellin.