Scopri qual è il tipo di relazione che tutti i segni zodiacali temono. Il parere delle stelle.

Ognuno di noi ha un’idea personale di come dovrebbe essere un rapporto di coppia. Oltre ad aver bene in testa sogni e progetti per una relazione perfetta, ogni persona ha infatti in mente anche ciò che corrisponde ad una relazione da incubo, quella dalla chiunque scapperebbe. Ovviamente ogni immagine di quest’ultima varia da persona a persona e dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più predisposti alle serie TV e cosa pensano davvero i vari segni zodiacali quando dicono di stare bene, scopriremo qual è l’idea di relazione da incubo di ogni segno dello zodiaco. Trattandosi di qualcosa che ha a che vedere con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del segno zodiacale che si vuole controllare.

Oroscopo: la visione da incubo che ogni segno zodiacale ha delle relazioni

Ariete – Una relazione monotona

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano essere sempre in movimento e circondarsi di persone che come loro amano fare sempre cose nuove. Per loro, una storia da incubo è quella senza stimoli e dove il compagno è così abituato alla solita routine da non fare più nulla per cambiarla. Chi conosce bene gli Ariete, però, sa bene come il solo concetto di routine gli sia inviso al punto da farli tremare. Per loro, quindi la relazione in grado di farli scappare è quella monotona, priva di stimoli e senza progetti futuri che mirino al cambiamento. Una storia che solitamente usano concludere il prima possibile per lanciarsi verso nuove avventure.

Toro – Una relazione priva di fiducia reciproca

I nativi del Toro sono persone che credono molto nel rapporto di coppia e che prima di ogni altra cosa desiderano avere accanto qualcuno del quale potersi fidare. In genere, infatti, riescono ad affidarsi completamente solo ai familiari, trovandosi a sentirsi piuttosto soli quando si tratta di relazione. Per questo motivo tendono a confidare molto nella loro metà e nel ruolo che può avere nella loro vita. Una relazione da incubo, per loro, è quindi una dove nessuno dei due riesce a fidarsi creando così dei presupposti che per loro sono decisamente invivibili e che alla lunga li porterebbero a guardarsi altrove, cercando in altre persone la complicità venuta meno nella loro storia.

Gemelli – Una relazione tra estranei

Se c’è una cosa della quale hanno bisogno i nati sotto il segno dei Gemelli, questa è la possibilità di esprimersi sempre liberamente, consapevoli di poter essere accettati per quello che sono almeno dalle persone che reputano vicine. Quando stanno insieme a qualcuno, quindi, danno per scontato che alla base del rapporto ci siano rispetto e confidenza e quando una delle due cose viene a mancare la sensazione di sconfitta è tale da metterli subito di pessimo umore, facendoli sentire in qualche modo sbagliati e inadatti per un rapporto a due. Inutile dire, quindi, che una relazione da incubo è per loro una nella quale ci si comporta da estranei, senza complicità o comprensione. Una storia dalla quale scapperanno il prima possibile.

Cancro – Una relazione priva di attenzioni

I nativi del Cancro sono persone che necessitano di tante attenzioni. Ciò avviene sia con amici e parenti che, ovviamente, con la persona con la quale stanno. Per loro, una relazione da incubo è quindi quella in cui il partner tende a farsi gli affari propri, vivendo come se loro non esistessero. Si tratta di un modo di fare che detestano nei conoscenti e che, di conseguenza, proprio non tollerano nella persona che dovrebbe amarli e quindi riempirli di attenzioni. Se si sentono messi da parte probabilmente la loro prima reazione sarà quella di aggredire l’altra persona salvo poi allontanarsene per cercare qualcuno che si dimostri in grado di notarli e di farli sentire amati.

Leone – Una relazione limitante

I nati sotto il segno del Leone amano vivere in piena autonomia, prendendo le proprie decisioni in totale libertà e sfruttando ogni più piccola occasione per essere felici. Il loro concetto di relazione da incubo riguarda quindi la presenza di un compagno il cui unico interesse è quello di porgli dei limiti. Una cosa che proprio non tollerano e che può farli uscire letteralmente di testa spingendoli a prendere sempre più le distanze dalla persona e dai propri sentimenti. In casi simili non si dicono disposti neppure al dialogo perché una volta venuta a mancare la fiducia secondo la quale danno per scontati determinati atteggiamenti faticano sinceramente a ricostruirla.

Vergine – Una relazione soffocante

I nati sotto il segno della Vergine amano stare in coppia ma hanno bisogno anche della propria libertà. Il loro concetto di relazione da incubo è quindi quella che considerano soffocane e dove l’altra persona stia sempre li a controllare ogni loro gesto. È una situazione un po’ anomala perché pur senza rendersene conto, loro sono i primi ad agire in questo modo. Si può dire quindi che non amano ricevere il tipo di trattamento che sono soliti dare agli altri e che se ciò avviene possono andare anche su tutte le furie.

