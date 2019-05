Pennette Primavera: un primo piatto tutto da gustare-VIDEO

Le pennette primavera: un primo piatto light tutto da gustare. Ingredienti e procedimento semplice e veloce per chi ha poco tempo – VIDEO

Le Pennette primavera è un primo piatto davvero semplice da fare, ottimo per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare al gusto e, soprattutto alla linea. Infatti, questa ricetta video è ideale per chi vuole rimanere in forma ma, anche, in vista della bella stagione, per chi vuole rimanere leggero senza dover rinunciare ad un buon primo piatto.

Prova anche tu la ricetta seguendo i consigli e i procedimenti nel video. Provare per credere!

